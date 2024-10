Bejelentették: háborúban vetik be a Magyarországhoz ezer szállal köthető páncélost

Ukrajna még idén, az év végéig megkapja a KF41 Lynx gyalogsági harcjárművek első szállítmányát, egész pontosan tíz darabot – jelentette ki a német Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger a Welt am Sonntagak adott interjújában. Az nem világos, hogy a páncélosokat Ukrajnában vagy más országokban gyártják.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Lynx elsődleges fegyverzete egy 30 vagy 35 milliméteres gépágyú, a másodlagos pedig egy 7,62 milliméteres géppuska. Ezekkel akár 3 ezer méteres hatótávolságú célpontok ellen is bevethető mind álló helyzetben, mind mozgás közben. Tűzereje jelentős, a gépágyú 200 lövést tud leadni percenként, míg a géppuska 800-at.

A Hiúz LR2-es Spyke páncéltörő rakétákkal is kiegészíthető. A jármű fejlett tűzvezető, figyelőmű-, illetve optikai irányzórendszerekkel szerelt, az éjjellátó képessége is kiemelkedő. Figyelemre méltó a páncélzata is: a fizikai alap páncélvédettsége a legmagasabb a saját kategóriájában, ellenáll a páncéltörő fegyvereknek.

Említést érdemel az is, hogy a konkurens gyalogsági harcjárművekhez képest a Lynx egyedülálló aktív védelmi rendszerrel egészíthető ki, ez a StrikeShield névre hallgat. Ezt a rendszert a magyar honvédség is rendszeresíti.

Ezenkívül kifejezetten alkalmas katonák szállítására: a háromtagú személyzet mellett nyolc fő befogadására van kapacitása, ami meghaladja a konkurencia lehetőségeit, például az amerikai Bradley mindössze hat személyt képes szállítani.