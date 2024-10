Újabb rakéták záporoztak Izraelre Libanonból, nem telik el nap anélkül, hogy a Hezbollah ne támadna civil izraeli célpontokra. Szerda délelőtt a Hezbollah újra célba vette Haifa városát és az izraeli hadsereg (IDF) szerint 40 rakétát lőttek ki. Az IDF állítása szerint a rakéták többségét sikerült semlegesíteni, de volt, amelyik becsapódott.

A Hezbollah újra Haifát bombázza / Fotó: NurPhoto via AFP

Helyi beszámolók megerősítették a robbanásokat Haifában, valamint a rakétatámadás áramkimaradást is okozott – írja a The Times of Israel.

Két civil sérült meg a rakéták becsapódásából származó repeszektől,

akiket az orvosok már el is láttak. A Magen David Adom mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 16 éves fiú komolyabb sérülés ért, egy 50 éves férfit pedig csak könnyebben sebeztek meg a repeszek.

Teljes káosz a Hezbollahnál

A Hezbollah hivatalosan is megerősítette, hogy Haszan Naszrallah halála óta vezető nélkül működik. Bár Naim Kasszem, a Hezbollah főtitkár-helyettese szerint dolgoznak az új vezér megválasztásán, a terrorszervezet egyre több parancsnokot veszít, kezd káoszba fulladni a működésük.

A fejetlenséghez az is hozzátartozik, hogy egyre több parancsnokot semlegesít az izraeli hadsereg (IDF). A legfrissebb közlések szerint

Izrael kedden megölte a Hezbollah fegyvereseinek főparancsnokát is,

ezzel teljesen megbénítva a bejrúti főhadiszállást.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője szerint a Hezbollah a vereség határára került. Most, hogy a Hezbollah meghátrálásra kényszerül és vereséget szenved, hirtelen hangnemet változtatott és tűzszünetet akar.