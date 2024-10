Irán kezeléséről egyeztetett Biden és Netanjahu - nagy kérdés, hogy az amerikai elnöknek maradt-e befolyása

Több mint egy hónap után ismét beszélt egymással Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök, miután az Egyesült Államok igyekszik önmérsékletre bírni Izraelt.

Biden és Netanjahu között egyre feszültebb a viszony/Fotó: AFP

Mióta a két vezető augusztusban beszélt, Izrael erőteljes támadást indított az Irán támoatását élvező Hezbollah ellen Libanonban, megölve a szervezet vezetőjét, Hasszán Naszrallahot és másokat a csoport parancsnoki láncából. Az amerikaiak később segítettek Izraelnek az Iránból kilőtt mintegy 200 ballisztikus rakéta elhárításában.

Amerika nem tudja visszafogni Izraelt

Bár az Egyesült Államok elismeri, hogy Izraelnek válaszolnia kell az iráni támadásra – és ez bármelyik pillanatban be is következhet –, azt szeretné elérni, hogy a célpont ne az iráni olajszektor vagy nukleáris létesítmény legyen, mert az tovább eszkalálhatja a konfliktust, és az Egyesül Államokat is belerángathatja – jelenti a Bloomberg..

A két vezető közötti viszonyon tovább rontott az is, hogy Bob Woodward héten megjelenő könyve részletesen leírja Biden növekvő frusztrációját Netanjahu politikájával szemben a Hamász tavaly október 7-i támadása óta. A könyv szerint Biden hazugnak minősítette Netanjahut, akit csak a saját politikai túlélése érdekel. Az Egyesült Államok hónapok óta dolgozik egy tűzszüneti és túszcsere-megállapodáson, ám mindhiába, Izrael és a Hamász nem tudott megállapodni.