Megszólalt a világ Irán megtámadásáról: ezt kérték Teherántól

Az Irán elleni szombat hajnali izraeli légitámadást követően több ország kormánya is óva intette Teheránt a válaszcsapástól, és az eszkalációval fenyegető katonai konfliktus azonnali lezárására szólította fel a feleket.

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok továbbra is teljes mértékben támogatja a zsidó állam önvédelemhez való jogát – jelentette ki izraeli kollégájának Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. A Pentagon közleménye szerint Austin telefonon egyeztetett a fejleményekről Joáv Gallant izraeli védelmi miniszterrel, akinek megerősítette az Egyesült Államok „sziklaszilárd elkötelezettségét Izrael biztonsága és önvédeleméhez való joga mellett”. Világossá tette azt is, hogy Washington rendületlenül hozzájárul a térségben állomásozó amerikai katonák és létesítmények, valamint Izrael és más partnerállamok védelméhez Iránnal és a Teheránból támogatott terrorista csoportokkal szemben. Egyúttal eltökélt abban is, hogy „megakadályozza, bármely szereplő kihasználja a feszültségeket vagy kiterjessze a konfliktust a régióban” – fűzte hozzá.

A Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője az AP hírügynökségnek azt mondta, az amerikai kormány szerint a szombati izraeli műveletnek „le kell zárnia” az Izrael és Irán közötti katonai konfliktust. Teheránnak ugyanakkor számolnia kell a „következményekkel” abban az esetben, ha az izraeli légitámadásra válaszlépéseket tesz – jegyezte meg. A tisztviselő emellett hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nem volt köze az izraeli művelethez, amelyet átfogónak, célzottnak és precíznek nevezett.

Szintén önmérsékletre szólította fel szombaton mindkét felet Keir Starmer brit miniszterelnök. A jelenleg az egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség szamoai csúcstalálkozóján tartózkodó kormányfő kijelentette, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát az iráni agresszióval szemben, másfelől óva intette Teheránt a katonai válaszcsapástól.

Szaúd-Arábia elítélte, valamint Irán szuverenitásának és a nemzetközi törvények megsértésének minősítette a szombati izraeli katonai műveletet. Rijád maximális önmérsékletre szólított fel minden érintett felet, a nemzetközi közösséget pedig arra kérte, hogy tegyen mielőbb lépéseket a térségbeli konfliktusok de-eszkalációja érdekében.