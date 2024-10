Az izraeli háború 364. napja – folytatódik Bejrút bombázása, újabb települések elhagyására szólított fel Izrael

Péntekre virradóan Izrael folytatta Bejrút bombázását, többek között a város repülőterének közelében is észleltek robbanásokat. Ali Hamieh libanoni közlekedési miniszter arról számolt be, hogy csapás érte a libanoni–szíriai Masznaa határátkelő felé vezető utat is, amelyen az elmúlt napokban több százezren menekültek el a bombázások elől.

Bejrút bombázása már napok óta tart / Fotó: AFP

A tárcavezető szerint az úton mintegy négy méter széles kráter keletkezett a csapás következtében, de még az átkelő libanoni oldalán. Az izraeli hadsereg (IDF) egyik szóvivője azzal indokolta a csapást, hogy a határátkelőn fegyvereket csempésznek a Hezbollahnak. A libanoni kormány szerint az elmúlt tíz napban több mint 300 ezren – túlnyomó többségükben szíriaiak – lépték át a határt Szíria felé – jelenti a Reuters.

Újabb evakuációra szólított fel Izrael

Az IDF több mint húsz további libanoni város lakóit szólította fel az azonnali távozásra, miközben az országban tartózkodó ENSZ békefenntartók a helyükön maradnak Jean-Pierre Lacroix, a világszervezet békefenntartási vezetője szerint ráadásul annak ellenére, hogy Izrael távozásra kérte a missziót. Az UNIFIL nevű kontingenst a Biztonsági Tanács határozata hívta életre, és az a feladata, hogy Dél-Libanonban csak az állami haderő egységei lehessenek jelen. Mivel a területet jórészt a Hezbollah ellenőrizte, ez gyakran vezetett súrlódásokhoz a térségben.

A mintegy 10 ezer fős, 50 országból összeállított békefenntartó erőben 15 magyar katona is szolgál a szervezet honlapján közölt szeptember 2-i adatok szerint.

Nem kezdődött meg eleddig Izrael válaszcsapása Irán ellen, ám Ehud Barak volt izraeli miniszterelnök a The Guardian beszámolója szerint széles körű támadásokat jósolt a perzsa ország olajipara ellen. Mióta kedden Irán mintegy 200 rakétát lőtt ki Izrael felé, a nyersanyag ára folyamatosan emelkedett, ami pénteken is folytatódott.