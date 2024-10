Karácsony Gergely váratlan bejelentést tett a budapesti olimpiáról

Budapestnek meg kell vizsgálnia, hogy mit jelente egy olimpia megrendezése a számára – erről beszélt Karácsony Gergely pénteken.

A főpolgármester azt mondta, hogy ez az ügy nem egy a sok közül a magyar politika mocsarában. Meg kell érteni, mi az olimpia koncepciója, és bízik benne, hogy konszenzusra sikerül jutni. Hangsúlyozta, hogy az olimpiára való felkészülés folyamata történelmi jelentőségű, és ez meghaladja a jelenlegi budapesti és országos vezetés mandátumát. „Még Párizs számára is történelmi előrelépés volt a nyári olimpia, és ez a lehetőség Budapest számára is ott van.”

Karácsony Gergely mostani nyilatkozata fordulatnak tekinthető, legalábbis az olimpiával kapcsolatos korábbi megszólalásai kevesebb nyitottságot tükröztek. Ő azonban ezt a megközelítést visszautasította, és most arról beszélt, hogy már 2015-ben sem zárkózott el egy budapesti olimpia elől.

Kiemelte, hogy 2025 őszéig kellene dűlőre jutni abban, hogy Budapest megpályázza-e az olimpiát,

a lebonyolítás 2036-ban vagy 2040-ben is lehet, de 2044-re is csúszhat.

Egy biztos, Budapest a következő nyári európai játékokat célozza meg. Arról is beszélt, hogy előzetesen budapesti népszavazás kiírását tartja ideálisnak. Azt is mondta, hogy felmerülhet országos népszavazás is.

Csakhogy 2017-ben éppen egy olimpiaellenes hangulat miatt már meghiúsult egy olimpiai pályázat. Karácsony Gergely szerint azonban azóta megépült minden szükséges sportlétesítmény vagy legalábbis 95 százalékos készültséget mutat. Az infrastruktúra hiányzik. „Budapest sok sport-világeseménynek adott és ad otthon. De nem gondolom, hogy a kajak-kenu versenyeket nem lehetne elvinni Szegedre. Ma már az olimpia teljesen mást jelent, mint 2017-ben, mert nem a városokat szabják a játékokhoz, hanem fordítva. Ezt ismerte fel a nemzetközi olimpiai bizottság is.”

Kifogásolta ugyanakkor, hogy a kormányzat szerinte nem teljesítette, amit a budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésének támogatásához ígért, például az egészséges Budapest program forrásainak mintegy felét adta oda. Már csak ezért is új alapra kell helyezni Budapest és a kormány együttműködését, ha valóban az olimpia a cél. Ki kell nyitni a diákváros megépítését is, amiről 2026-ra meg kell állapodni, és akkor el tud készülni egy budapesti olimpia rajtjára. Megjegyezte, hogy szerinte nincs még egy olyan város, amely ilyen szinten készen áll egy olimpiára úgy, hogy még sosem rendezett ilyen játékokat.