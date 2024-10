Sokkoló teszteredmény: káros vegyianyagok az alsóneműkben

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben – magyarországi, szlovéniai, csehországi és osztrák fogyasztói szervezetekkel közösen – végzett tesztje veszélyes, hormonkárosító biszfenol vegyületeket mutatott ki az alsóneműkben. Kiderült:

minden harmadik fehérnemű anyaga mérgező vegyszert tartalmazott és minden tizedik az egészségre rendkívül káros mértékben

– számolt be az eredményekről az egyesület, amely a biszfenolok teljes betiltásáért dolgozik. Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a káros vegyianyagok nem elhanyagolható mennyiségben vannak jelen a hétköznapi termékekben.

Káros vegyianyagokat mutatott ki a nemzetközi teszt az alsóneműkben / Fotó: GettyImages

Káros vegyianyagok, de pontosan mik is a biszfenolok?

A biszfenol vegyületcsalád az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott vegyszer a világon.

A veszélyes vegyületek a leggyakrabban polikarbonát műanyagok és gyanták összetevőiként használják, de adalékanyagként is alkalmazzák, például színtartósítóként a textíliákban, ruhákban, alsóneműkben. A biszfenol A-ról számos kutatás bizonyította, hogy már egész alacsony dózisban is felboríthatja a hormonrendszer működését, károsíthatja mind a női, mind a férfi termékenységet. A hormonrendszeren keresztül befolyásolhatja a növekedést, a sejtregenerálódást, a magzati fejlődést, az energiaszintet, és olyan hormonális zavarokért felelős, mint a korai serdülés, az elhízás, emellett a fejlődő idegrendszerre is kockázatot jelent.

A biszfenolok kioldódása a műanyag edényekből, konyhai eszközökből, kulacsokból egyre inkább közismert a tudatos fogyasztók és a laikusok körében is. A biszfenol A-t (BPA) például már betiltották a nyugtákhoz használt hőpapírokban és a cumisüvegekben.

A tiltás miatt a gyártók egyre növekvő mennyiségben új vegyi anyagokkal, egyéb típusú biszfenolokkal váltják ki a BPA-t, amelyek hasonlóan kockázatosak lehetnek az egészségre. Ilyen többek között a biszfenol S és a biszfenol F, amelyekre jelenleg nincsen tiltás, pedig ezekről is bebizonyosodott, hogy hormonkárosító hatásúak

– tájékoztatott Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének vegyész szakembere.