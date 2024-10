Kissé álszent Donald Trump Bibliája

Az amerikai politikai elit konszenzusa szerint az Egyesült Államok legnagyobb gazdasági kihívója Kína. A republikánusok, élükön Donald Trumppal, és a demokraták egymást túllicitálva próbálják meggyőzni a választókat, hogy az ázsiai állammal szakítani kell és mindent meg kell tenni azért, hogy az ne veszélyeztesse az amerikai princípiumot a világban.

Kínában nyomtatják Donald Trump "God Bless the USA Bible" című kötetét / Fotó: godblesstheusabible.com

Jól példázza ezt a kínai villanyautók importjának esete. Ezekre amint Joe Biden elnök 102,5 százalékos vámot kivetett, Donald Trump bejelentette, hogy márpedig ő ezt 200 százalékra emeli az újbóli megválasztása esetén.

Donald Trump bort iszik és vizet prédikál

Ezek után roppant furcsa, amire a The Associated Press bukkant. Az amerikai hírügynökség bizonyítékot talált arra, hogy Donald Trump "God Bless the USA Bible", azaz Isten áldja Amerikát Biblia című könyvének 120 ezer példányát a kínai Hangcsou városban nyomtatták február-márciusban, csupán két hónappal a republikánus politikus fenti ígérete előtt.

A nyomda megerősítette az értesülést, ami nem meglepő, mivel Kínában sok Biblia készül. A politikus az elnöksége alatt ugyanis mentesítette a vámok megfizetése alól a Kínából származó vallásos írásokat, köztük a Bibliát.

A kötetek összesen 342 ezer dollárba kerültek a vámpapírok szerint, azaz a könyvek darabjának ára nem érte el a 3 dollárt (1 100 forint). Ezzel szemben azokat már legalább 59,99 dollárért (21 800 forint) árulják az amerikaiaknak. A volt elnök kézjegyével ellátott példányért pedig ezer dollárt kell fizetni.

Az összes példány eladásával tehát akár 7 millió dollárt is kereshet az értékesítő oldal és Trump cége. A könyvet ugyanis csak egy weboldal árusítja, amely azt állítja, hogy Trump nevét és képét a CIC Ventures licensze alapján használja. Utóbbi 300 ezer dollárt keresett a Bibliához kapcsolódó jogdíjakkal az augusztusi pénzügyi kimutatás szerint, amiből az is kiderül belőle, hogy a tulajdonosa maga a republikánus elnökjelölt.

Döbbenetes Donald Trump Bibliája

Donald Trump öt éve nevezte meg kedvenc könyveként a Bibliát. Az először tavasszal megjelent Trump-féle kiadás a szent íráson túl tartalmazza az amerikai alkotmányt, a Függetlenségi Nyilatkozatot, a Jognyilatkozatot, a hűségesküt, valamint Lee Greenwood country énekes legismertebb dalának szövegét.