Már halálos áldozata is van a McDonald’sot érintő E. coli-járványnak

Egy ember meghalt és több tízen megbetegedtek a McDonald’s hamburgereivel összefüggésbe hozható E. coli fertőzésben az Amerikai Egyesült Államok tíz tagállamában. A legsúlyosabb a helyzet Coloradóban, ahol 26 ember betegedett meg – írta az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) tájékoztatása alapján a Reuters.

A Quarter Pounder régóta népszerű hamburger a McDonald’s kínálatában / Fotó: Saul Loeb / AFP

A McDonald’s egyik legnépszerűbb menüjéhez köthető E. coli-járvány eddig 49 embert betegített meg, közülük tízen kórházi kezelésre szorulnak. Az érintett törzs, az E. coli O157:H7 súlyos betegséget okozhat, ez volt a forrása annak az 1993-as járványnak, amely négy gyermek halálát okozta Amerikában, akik nem megfelelően átsütött hamburgert ettek a Jack in the Box éttermekben.

A megbetegedések híre a befektetőkhöz is eljutott: a világ legnagyobb gyorsétteremláncának részvényei kedden kereskedés zárásáig csaknem 6 százalékot zuhantak. Az állattenyésztők is aggódhatnak, ugyanis elemzők szerint ezek a hírek az amerikai szarvasmarha határidős jegyzésére is negatív hatást gyakorolhatnak, mivel csökkenhet a marhahús iránti kereslet.

A E. coli-fertőzöttek mindegyike arról számolt be, hogy a tünetek jelentkezése előtt a McDonald’sban evett, és a CDC szerint többségük a Quarter Pounder nevű hamburgert fogyasztotta. Habár a betegséghez kapcsolódó konkrét összetevőt még nem sikerült azonosítani, a szakemberek a szeletelt hagymára és a friss marhahúsos pogácsákra összpontosítanak.

Bill Marler amerikai élelmiszer-biztonsági ügyvéd – aki a már említett Jack in the Box-féle járvány egyik áldozatát képviselte – azt mondta, hogy további megbetegedések is nyilvánosságra kerülhetnek. Kiemelte: a hagymát már korábban is kapcsolatba hozták az E. coli vírus okozta járványokkal, ám a szigorú élelmiszer-biztonsági intézkedéseknek köszönhetően a marhahús szennyeződése kevésbé gyakori. Hogyha ez áll a háttérben, akkor több étteremnek is rendszeresen alul kellene sütnie a húst.

A McDonald’s átmenetileg kiszedte a kínálatából a Quarter Pounder hamburgert az érintett államokban, és az ahhoz használt szeletelt hagymát és marhahúspogácsát sem használja gyorséttermeiben, ameddig a vizsgálat zajlik. Az étteremlánc közleményében jelezte, hogy a beszállítókkal együttműködve pótolja a készleteket a következő héten.