Meghökkentő fordulat a HÉV-botrányban: Lázár János államtitkára állítja, szabotázs történt

Óriási vihart kavart a HÉV-járatok ritkításáról szóló pletyka, mely az egész sajtót bejárta, ám Nagy Bálint közlekedési államtitkár szerint politikai hátsó szándékból elkövetett zavarkeltés és álhírterjesztés történt.

Szó sincs arról, hogy jövőre ritkábban járna a HÉV / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A politikus Facebook-oldalán azt írta, hogy egy hónappal ezelőtt a MÁV-HÉV korábbi, azóta már távozott vezetője még azt írta a minisztériumnak, hogy a HÉV menetrendjében nem lesz változás, amit a BKK is tudomásul vett. Nagy Bálint még az erről szóló levelezést is közzétette.

Azonban mindössze három héttel később az egykori MÁV-HÉV-vezér a tárca megkerülésével már járatritkításról beszélt a fővárosi közlekedési cégnek, noha azt sem a MÁV, sem a minisztérium nem hagyta jóvá.

Vajon kitől származott a provokatív ötlet?

– teszi fel a kérdést az államtitkár, aki szerint az elejétől a mai napig egy jól szervezett akció zajlott, aminek azonban már a kiindulópontja is hamis volt és erről a tárcának papírja is van. Nagy Bálint úgy véli, hogy Vitézy azzal akarta kezdeni a fővárosi karrierjét, hogy megvédi a budapestieket egy senki által nem tervezett járatritkítástól. Ez azonban nem sikerült, mivel a hazugság kiderült.

Az államtitkár posztja alatt egyébként Vitézy Dávid is hozzászólt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy két napja a frissen kinevezett MÁV-vezérigazgató is nyilatkozott a HÉV ritkításáról. „Ő is szabotőr?” – tette fel a kérdést.