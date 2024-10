Peking óv, a mesterséges intelligencia veszélyezteti a kínai állambiztonságot

A mesterséges intelligencia (MI) lehetséges veszélyeire hívta fel a figyelmet egy keddi írásban a kínai állambiztonsági minisztérium, mondván mivel a technológiát egyre több területen használják, az bizalmas adatok kiszivárgásához vezethet.

A kínai állambiztonsági minisztérium hasonló kockázatokat lát az MI-ben, mint a nyugati kormányok/Fotó: Shutterstock

A generatív MI ugyanis adatgyűjtésre is használható és annak segítségével akár személyes adatokat is meg lehet szerezni , ami akár nemzetbiztonsági kockázatokkal is járhat, ha a meglovasított adatok külföldi hírszerzők kezébe kerülnek.

Az álhírek gyártására kiváló az MI

Az állambiztonsági minisztérium arra is emlékeztetett, hogy az MI kiválóan alkalmas álhírek gyártására és terjesztésére is, hiszen gyorsan tud létrehozni nagy mennyiségű szöveget, képet, videót és hanganyagot is, amivel

egyes bűnözők olyan online híreszteléseket is generálhatnak és terjeszthetnek, ami az állambiztonságot és Kína jó hírét is veszélyezteti.

Az okoseszközök terjedése további veszélyekkel járhat, hiszen azok kibertámadások célpontjaivá válhatnak, aminek köszönhetően a hackerek beszélgetéseket, útvonalakat és környezeti információkat szerezhetnek, ami valós veszélyt jelent nemcsak a magánélet, de a tulajdon vagy az állam biztonságára is – derül ki a Global Times, a kínai kommunista párt lapjának az összefoglalójából.

Az MI az adathalászatban is új korszakot jelent

Az MI-n alapuló technológiák a minisztérium szerint az adathalász támadásokat is egyre jobban leplezetté és szofisztikáltabbá teszik, ezért a kritikus jelentőségű iparágak is sérülékenyek a hasonló támadásokkal szemben. A tárca szerint

külföldi titkosszolgálatok egyre többféle és bonyolult adathalász támadásokat indítanak a legfontosabb, bizalmas adatokkal dolgozó kínai vállalatok és intézmények ellen.

Végezetül az állambiztonsági tárca az ajánló algoritmusokban rejlő veszélyekre is felhívta a figyelmet, azok ugyanis elrejthetnek információkat és a felhasználók gondolkodását és világnézetét befolyásoló, személyre szabott véleménybuborékokat hozhatnak létre. Ellenséges országok az ajánló algoritmusok kihasználásával félrevezethetik a közvéleményt és ideológiai beépülést is végezhetnek a kínai internhasználók körében.