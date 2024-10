Milton hurrikán: felelőtlenséggel vádolják a Disney-t

A floridai Walt Disney World hétfőn nem zárt be, amikor figyelmeztetést adtak ki a Milton hurrikán miatt – továbbra is nyitva tartott, ami meglehetősen éles kritikát váltott ki többekből. A cég ugyanakkor megtiltotta az embereknek, hogy a keddi és szerdai napokra parkbelépőt foglaljanak, ám továbbra sem zár be: azok, akik már foglaltak szállást vagy belépőt, ugyanúgy beléphetnek a Disney Worldbe.

A floridai Walt Disney World nem zár be a Milton hurrikán fenyegetése miatt és ez sokakat felháborít / Fotó: Disney / SWNS

Hétfőre a Milton hurrikán 5-ös kategóriájú viharrá erősödött, és várhatóan szerdán reggel csap le Florida nyugati partjára, számos olyan közösséget érintve, amelyeket alig két héttel ezelőtt a Helene hurrikán sújtott.

Ron DeSantis kormányzó már rendkívüli állapotot hirdetett több floridai megyében,

köztük Orange és Osceola megyékben is, ahol a Disney World található – írja a Daily Mail.

A Disney World ritkán zárja be kapuit, a vállalat egyelőre még nem jelezte, hogy meghozza-e ezt a döntést.

Éles kritika éri a Disney Worldöt a felelőtlen viselkedés miatt

„A Walt Disney World Resort továbbra is nyitva tart. Figyelemmel kísérjük a vihar útját, miközben ezúttal is vendégeink és munkatársaink biztonságát helyezzük előtérbe” – állt a Disney korábbi nyilatkozatában, ami felveti a kérdést, hogyha valóban a biztonságot helyezik előtérbe, akkor miért nem küldenek mindenkit haza és zárják be a parkot.

Sokan azzal vádolták a Disneyt a közösségi médiában, hogy előbbre helyezik a profitot az emberek biztonságánál.

Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a park szerdán és csütörtökön kaphatja a leghevesebb viharcsapásokat: akár 105 km per órás szél és 15 cm eső is lehet. Az előrejelzések szerint az ott lévő látogatók késésekre, újratervezésekre vagy programlemondásokra számíthatnak a vihar miatt. Például a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party eseményt is törölték a Helene hurrikán miatt.

A vendégek – akik már rendelkeznek foglalással – a szélviharok és az esetleges utazási késedelmek elkerülése érdekében törölhetik vagy átfoglalhatják az útjukat. Azok, akik olyan időszakra foglaltak szállást, amikor a Nemzeti Hurrikán Központ hurrikánriasztást ad ki, lehetőséget kapnak arra, hogy lemondják vagy módosítsák foglalásaikat, kötbér nélkül.

A floridai Walt Disney World az 1971-es megnyitása óta ritkán zárt be.

Legutóbb 2022 szeptemberében tett így az Ian hurrikán miatt, amely Florida nyugati részét érintette, mielőtt Észak-Karolinába ért. A Covid-19 világjárvány idején is bezárta kapuit, de csak 2020. május 15. és július 11. között.