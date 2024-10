A Hezbollah a legmodernebb orosz fegyverekkel is rendelkezik

Az izraeli hadsereg (IDF) katonái többek között a legmodernebb orosz fegyverekre is bukkantak, amikor átkutatták a Hezbollah bázisait Dél-Libanonban – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a egy francia lapnak nyilatkozva.

Izrael nem akar polgárháborút Libanonban, csak azt, hogy határ menti polgárai hazatérhessenek / Fotó: Kawnat HAJU / AFP

A szerdán, a Le Figaróban megjelent interjúban az izraeli kormányfő felidézte azt is, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2006-os határozata szerint a Litani folyótól délre csak a libanoni hadsereg lehet jelen fegyveresekkel. Ennek, és a területen tartózkodó ENSZ békefenntartó misszió, az UNIFIL jelenlétének ellenére a térségben a Hezbollah több száz alagutat ásott, ahol fegyvereket is tárol, amik között az orosz hadiipar legmodernebb termékei is megtalálhatók – idézi az interjút a Times of Israel.

Netanjahu az interjúban arról is beszélt, hogy egy újabb polgárháború Libanonban tragikus lenne, és Izraelnek biztosan nem célja annak kirobbantása, ugyanis

nem akarnak beavatkozni Libanon belügyeibe.

Izrael célja a miniszterelnök szerint csupán annyi, hogy lehetővé tegye a libanoni határ közelében élő állampolgárainak biztonságos hazatérését.