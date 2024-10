Október 23-i merénylet: megszólalt a kormány – védett személyekre akartak rátámadni fiatalok

Az éghajlatváltozás korunk egyik legégetőbb kihívása, amely már nem pusztán környezetvédelmi, hanem egyben gazdasági-pénzügyi probléma is. Az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények fizikai hatásait egyre jobban érzik a háztartások mellett a vállalkozások is világszerte. Mindezen túl, maga a fenntartható, karbonsemleges gazdaságra történő átállás is kockázatokat rejt; ilyenek például a politikai és szabályozási változások, a technológiai fejlődés és a fogyasztói preferenciák megváltozása, valamint az ezekhez történő alkalmazkodás is számos kihívást jelent.