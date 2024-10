Orbán Viktor az EU-csúcsról: döbbenten hallgatták Zelenszkij ukrán elnököt

A kormányfő érdekesnek nevezte, hogy a tüzet legerősebben az európai néppárt fújja, Manfred Weber frakciója a legelkötelezettebb háborúpártiak az európai mezőnyben. Arra is reagált, hogy az európai néppárt a közösségi médiában azt üzenete neki, hogy ideje távozni. "Ebben benne van a háború is, meg az is, hogy olyan Európát képzelnek el, ami rossz a magyaroknak. Szintet léptek, bejelentették a saját igényüket. Ez a kormány menjen, ez a párt, a Tisza-féle meg jöjjön. Az új csináljon egy olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek: lépjen be a háborúba, engedje be a migránsokat, fogadja el a gender-lobbit. És vannak gazdasági kérések is, ne adóztassuk meg a multijaikat, ne gyötörjük a bankjaikat".

Évek óta zajik ez a csata. Brüsszel sajt maga által kinevezett kormányt akar látni, de ezt majd a magyarok eldöntik. "Bakfitty, mondaná egy Petőfi-vers, nehogy már a németek mondják meg, mi legyen Magyarországon" – fogalmazott. Szerinte azért éleződött ki most ennyire ez a csata, mert Európa problémákkal küzd és Magyarország éppen ezek kapcsán kínál más megoldásokat, mint Brüsszel. Európában kis túlzással már senki nem érvel a migráció mellett, a fél karjukat odaadnák, ha olyan állapotok lehetnének máshol, mint Magyarországon, ahol nincs migrációs krízis. Magyarország egy példa az embereknek a saját kormányaikkal szemben.

Felteszik a kérdést, hogyan lehet, hogy Magyarországon fizetik a legkevesebbet a családok a rezsiért. "Az európaiak nem hülyék, felteszik azt a kérdést is, hogy miért van az, hogy az ő kormányaik nyakig állnak a háborúban, miközben a magyar békepárti. Magyarország tüske a köröm alatt, ami kellemetlen az európai kormányoknak.

Én próbálom ennek a jelentőségt csökkenteni, nem provokálom őket, csak azt akarom, hogy hagyjanak minket békén!

A legnagyobb baj velünk, hogy sikeresek vagyunk. A miniszterelnök szerint Magyarországon lesz az idén egy 1,5-18 százalékos növekedés, miközben Németország stagnál. Jövőre itthon 3 százalékos plusz lesz, miközben mindenhol helyben járás lesz. "Magyarországon ez nincs, de Európában nő a bűnözés és a terrorveszély. Akaratunkon kívül kihívást jelentünk a többiek számára, próbálom ezt szőnyeg alatt tartani, mert nem dicsekedni akarunk, hanem az életünket a saját magunknak tetsző módon intézni. De mindegy, most már ez van, az európai néppárt föltett mindent egy lapra. Mi otthagytuk őket, mert amit követeltek, az tarthatatlan volt. Aki ide belép, az nyilvánvalóan a mostani magyar társadalom érdekei ellen van. Találtak egy pártot és most hatalomra akarják juttatni".