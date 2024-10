Heves, de maroknyi ellenállás fogadta Orbán Viktort Bécsben – délután jön az igazi attrakció

Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta csütörtökön a parlamentben Walter Rosenkranz, a parlament szabadságpárti (FPÖ) elnöke. Orbán az újonnan megválasztott osztrák házelnök első külföldi vendége.

Orbán Viktor Bécsben / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a találkozót élesen bírálták a Zöldek és a szociáldemokraták (SPÖ) politikusai. A megbeszélésen nem is vettek részt más pártok képviselői az FPÖ-n kívül, amely a Fidesszel együtt a Patrióták Európáért új jobboldali európai frakcióhoz tartozik.

Bécsi nyilatkozatot írt alá Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök és Herbert Kickl közös nyilatkozatot is aláírtak Bécsben. Erről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke számolt be csütörtökön. A Bcsi nyilatkozatban Magyarország és Ausztria ezúton is meg kívánja erősíteni baráti és jószomszédi, valamint megingathatatlan történelmi és kulturális kapcsolatait.

Az aláírók kinyilvánítják azon közös akaratukat, hogy a pozitív reformok szövetségeként csodálatos európai kontinensünk sokszínűségének megőrzésén és továbbfejlesztésén kívánunk munkálkodni. "Különösen büszkék vagyunk arra, hogy európai szinten, Európa nagy nemzeteinek sikeres partnereivel kötöttünk olyan szövetséget, amely tisztában van a kontinensünk nyugati jellegéből adódó különleges felelősséggel. Szándékaink szerint egyenrangú felekként és barátokként leszünk egy Európát szolgáló, pozitív változást hozó erő. A patriotizmus a saját országunk és annak kultúrája iránt érzett büszkeség egy formája. És csak az érti és tiszteli más emberek hazaszeretetét, aki saját hazáját is megbecsüli" – fogalmaztak ebben.

Az aláírók szerint Európa és az Európai Unió reformja nem a központosítás erőltetését, és az intézmények még bonyolultabbá tételét jelenti, hanem azt, hogy a hatalmat visszaadjuk az embereknek és a tagállami parlamentekben lévő, általuk megválasztott képviselőknek. Európa sikeres reformjának kulcsa a népek, kultúrák, nemzeti arculat és életmód sokféleségének megbecsülésében és megőrzésében rejlik. Szükség van Brüsszel politikai súlyának csökkenésére és ezzel együtt a tagállamok közvetlen és parlamenti demokráciájának megerősödésére.