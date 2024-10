Óriási pusztítást végzett a Milton hurrikán – egyre több a halott

Legalább tíz halálos áldozatról érkezett jelentés a Milton hurrikán eredményeképp – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Alejandro Mayorkas amerikai belügyminiszter, aki szerint ugyan a hurrikán már elvonult, de a veszély még nem ért véget.

A hurrikán úgy törte szét a házakat, mintha azok gyufából készültek volna/Fotó: AFP

A leszakadt áramvezetékek, az áradások, az ivóvíz hiánya és a törmelék most is halálos lehet. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a több mint 10 ezer szövetségi alkalmazott segíti a védekezést a Helene és a ilton hurrikánok után. Beszélt arról is, hogy a hatóságok képesek egyszerre több katasztrófával is szembenézi, de egyúttal felszólította a Kongresszust a katasztrófavédelmi források növelésére is – jelenti a Reuters.

A hurrikán annak ellenére követelt ennyi áldozatot, hogy

a vihar az utolsó pillanatban megkímélte Tampa Bay-t a megjósolt katasztrófától

Cathie Perkins, a katasztrófavédelem Pinellas megyei vezetője szerint, aki elmondta azt is, hogy sem halálos áldozatokról, sem sérültekről nem érkezett jelentés.

A természet azért így is nagy erővel csapott le a térségben, hiszen mintegy 45 centi eső esett, és a megye lakosainak a háromnegyede maradt áram nélkül. Florida államban magyar idő szerint este 8 körül még mindig a háztartások közel harmada, több mint 3 millió háztartás volt áram nélkül a Poweroutage adatai szerint.

Joe Biden amerikai elnök pedig elmondta, hogy a segítség úton van, de arra kért mindenkit, hogy annak megérkezéséig maradjon védett helyen.