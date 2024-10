Óriási vagyont rejt a Hezbollah egyik bejrúti bunkere

Izrael szerint a Hezbollah egyik bunkere, ami egy bejrúti kórház alatt található, több mint 500 millió dollárt (185 milliárd forint) rejt készpénzben és aranyban – árulta el hétfőn Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője.

Egy izraeli légicsapás után száll fel a füst a Hezbollah és Izrael háborújában/Fotó: AFP

Hagari azután beszélt erről, hogy Izrael a Hezbollahhoz köthető pénzintézetek ellen is támadást indított. A szóvivő szerint Hasszán Naszrallah egykori Hezbollah-vezér egyik bunkeréről van szó, ami Bejrútban a Száhel órház alatt található – írja a Times of Israel.

A bunkert szándékosan építették egy kórház alá, és több mint félmilliárd dollárt rejt készpénzben és aranyban

– mondta Hagari, hozzátéve, hogy a pénzt lehetett volna Libanon rehabilitációjára is használni, de helyette az iszlamista szervezet rehabilitálására ment. Azt is közölte, hogy az izraeli légierő figyeli a helyszínt és továbbra is figyelni fogja. A szóvivő arról is beszélt, hogy Irán hogy a továbbítja a pénzt a Hezbollahhoz, illetve a csoport finanszírozásának más módjairól is, majd közölte, hogy Izrael folytatni fogja a pénzügyi műveletek elleni támadásokat.