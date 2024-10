Pandadiplomácia: a washingtoni állatkert egy év után újra kapott pandákat

Washingtonba érkezett Kínából egy pandapár, így az amerikai főváros állatkertjében közel egy év után ismét láthatók pandák. A tavalyi év végén ugyanis visszaküldött Kínába három pandát a kölcsönszerződés lejárta után, amit sokan az amerikai–kínai viszony romlásaként érzékeltek.

Az egyik pandakölyök, ami a berlini állatkertben született / Fotó: AFP

A pandák érkezése jelképes üzenet is

A Kínától csak bérelhető, ám meg nem vásárolható állatokból az amerikai főváros utoljára huszonnégy éve kapott, így a most megérkezett pandákat is jelképes diplomáciai üzenetként értelmezik. A pandák érkezése a kapcsolatok fokozatos javulására utal, hiszen Peking előszeretettel él a pandadiplomácia eszközével. Az állatokat Kína tíz évre adta most kölcsön, éves bérleti díjuk egymillió dollár.

A pandák jelentőségét jelzi, hogy az állatok kérdése Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóján is szóba került tavaly.

A két ország közötti viszony fagyosságát jelezte, hogy tavaly annak a lehetősége is felmerült, hogy az Egyesült Államok pandák nélkül maradhat.

A pandapár a Panda Express névre keresztelt különleges teherszállító géppel érkezett, külön-külön ketrecben, jelentős répa- és bambuszkészlettel az utazáshoz. A Szecsuánból érkezett Pao Li névre hallgató hím és Csing Pao nőstény hároméves.

A berlini állatkertben született pandakölyköket szerdától már a látogatók is megtekinthetik

A berlini állatkertben szerdától lehet megnézni az ott augusztusban született pandabébiket, melyek hiába születtek német földön, szintén a kínai állam tulajdonának számítanak. A berlini állatkert nőstény pandája, Meng Meng (Kis Álom) és a hím, Csiao Csing (Kis Kincs) – 2017 júniusa óta élnek a berlini állatkertben.

Meng Meng először öt évvel ezelőtt adott életet utódjának, az augusztusban született pandabébik most akkorák, mint egy nyúl.

A két kispandát délután lehet megtekinteni az állatkertben, de erre csak egy óra áll rendelkezésre.

A berlini állatkert felnőtt pandáit annak idején Angela Merkel akkori kancellár és Hszi Csin-ping mutatták be, jelezve az állatok diplomáciai jelentőségét is. A berlini pandák kölykei várhatóan három-négy év múlva utaznak Kínába, amikor elválasztják őket. Ez történt Meng Meng első ikerpárjával, Pittel és Paule-val is 2019. augusztus 31-én.