Ha az EU továbbra is büntet minket, akkor a brüsszeli irodák elé visszük a bevándorlókat, hogy megtarthassák őket – erről is beszélt Orbán Viktor vasárnap délután Olaszországban. A magyar miniszerelnököt vastaps fogadta, szónoklata előtt pedig Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes megölelte. A magyar kormányfő meg is jegyezte, hogy olyan, mintha otthon lenne.

Pontidai nagygyűlés: Orbán Viktor az európai patriótáknak – „Olaszország az olaszoké, Magyarország a magyaroké” / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Matteo Salvini azért szólította szövetségeseit Pontidába, mert az ügyészség hat év börtönt kért rá egy migránsokat szállító civilhajó feltartóztatásáért, amit 2019-ben belügyminiszterként rendelt el. A vasárnapi nagygyűlés az ő és Orbán Viktor beszédével zárul.

Pontidában a Liga kétnapos találkozót tart. A mostani az olasz párt harmincadik ilyen találkozója. A magyar miniszterelnök több tízezer ember előtt szólalt fel, ott volt Geert Wilders a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke, Marlene Svazek az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alelnöke, Jose Antonio Fuster a spanyol Vox szóvivője és Andre Ventura a portugál Chega vezetője is.

Arról beszélt, hogy Magyarországon nincsenek a migránsok, ezért Európa pénzbírsággal sújtja a magyar államot.

Ez Brüsszel szégyene

– fogalmazott az olasz média beszámolója alapján. Kijelentette, hogy Olaszország az olaszoké, Magyarország a magyaroké. Arra szólította fel a hallgatóságot, hogy ne adják át országaikat a brüsszeli bürokratáknak vagy a migránsoknak.

Ma Európát megszállja a baloldali politika. Magyarország egy sajátos sziget, amely 14 éve küzd sikeresen a nemzetközi baloldal ellen. Megmutattuk, hogy a baloldal legyőzhető, zsinórban ötször megtettük. A hazafiak sikeresen kormányozzák országukat – emlékeztetett.

Majd sorolni kezdte, hogy Magyarországon a kormány csökkenti az adókat és emeli a béreket, segíti a családoknak és nem engedi, hogy viccet csináljanak a házasságból. Orbán Viktor leszögezte, hogy Salvini Magyarország hőse, európai hazafi. „Jó reggelt, pontidaiak, ünnepeljük Salvinit hősként, ő védte az olaszok határait és otthonait. Valójában még Európát is megvédte, ezért megtiszteltetést érdemel, nem pedig bírósági tárgyalást és büntetőeljárás. Ez a baloldal szégyene, egész Európa szégyene! Ő egy európai hazafi” – mondta Orbán Viktor a Liga nagygyűlésén.

Orbán Viktor teljes beszéde az alább videón hallgatható meg, ehhez 2 óra 30 perchez kell görgetni.