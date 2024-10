Szijjártó Péter: Montenegró még idén nagy lépést tehet az EU-tagság felé

Hangsúlyozta, hogy négy fejezet lezárása hatalmas lépés lenne Montenegró integrációs törekvései során. Magyarország ezt ígérte az elnökség elején, és meg is csináljuk ezt is, mint ahogy teljesítettük Albánia számára tett ígéretünket is néhány nappal ezelőtt, amikor megindultak a valódi csatlakozási tárgyalások. A miniszter úgy véli, hogy bár ez nagy siker, tovább kell dolgozni az EU bővítéséért, hiszen jól látszik, hogy továbbra is hatalmas képmutatás lengi körül ezt a témát Európában.

Miközben nyilvánosan szinte mindenki a bővítés mellett beszél, addig zárt ajtók mögött a támogatás már közel sem ennyire lelkes

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, hogy éppen emiatt a következő időszakban is az egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy az Európai Unió nyugat-balkáni irányú bővítése végre fel tudjon gyorsulni.