Újabb haszonállatból mutatták ki a madárinfluenzát, mely a szárnyasok mellett korábban embereket és teheneket is megfertőzött

A madárinfluenza H5N1 változata világszerte szárnyasok millióinak leölését teszi szükségessé, miközben már szarvasmarhákat és teheneket is megfertőzött az elmúlt hónapokban és az amerikai agrárminisztérium szerint először az Egyesült Államokban már egy sertést is megfertőzött.

A madárinfluenza egy disznót is megfertőzött a tengerentúlon/Fotó: Kállai Márton (illusztráció)

Ez azért is lehet problémás, mert a sertésben más madárra vagy emberre veszélyes vírusok is lehetnek, ami olyan géncseréhez vezethet, ami egy új, az embereket könnyebben megfertőző, veszélyes vírust hozhat létre. Az amerikai tárca szerdai tájékoztatása szerint a fertőzött disznót Oregon államban azonosították, és az ország sertéshús ellátását az eset nem veszélyezteti.

Indult már más járvány a sertésektől

Ugyanakkor a Reutersnek Richard Webby a St. Jude Children's Research Hospital virulógusa, aki különböző állati eredetű influenzavírusokat is tanulmányoz az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számára azt mondta, hogy a 2009-2010-es H1N1 járvány a disznóktól indult. Ugyanakkor az szerencsés, hogy a fertőzött állatot egy kis gazdaságban találták, hiszen így a vírus terjedésének esélye is kisebb.

A gazdaságban található többi sertést és baromfit leölték, míg a többi állatot megfigyelés alá helyezték. Az amerikai agrártárca szerint a fertőzést egy vadmadár okozhatta, az nem egy baromfi- vagy tejüzemből származott.