A svéd kormány elkezdte hozzászoktatni a svédeket a háborúhoz: minden háztartásba útmutató küldött ki – "Svédország sosem adja meg magát"

Az Ukrajna elleni orosz invázió hatására Svédország is újragondolta biztonsági helyzetét, ezért többek között a NATO-hoz is csatlakozott, ám Oroszország szomszédjaként ennyiben nem merült ki a felkészülés egy esetleges háborúra.

A svéd hadsereg egy páncélosa/Fotó: AFP

Svédország minden lakója védkezne egy háború esetén

A svéd kormány a napokban egy 32 oldalas füzetet küldött szét az ország lakossága számára, mely elmondja, hogy mi a teendő válság vagy háború esetén. Mint arról mi is beszámoltunk, a háborús félelmek miatt a digitális fizetésekben élen járó ország még a készpénzmentességről szőtt terveiről is hajlandó lemondani.

Az atv.hu megszerezte a kiadvány digitális változatát is, amiből kiderül, hogy egyáltalán nem lenne könnyű dlga annak, aki Svédországot szeretné meghódítani. A füzetben többek között a következő mondat is helyet kapott:

Ha Svédországot megtámadják, soha nem adja meg magát, minden ezzel ellenkező felvetés hamis

Az esetleges támadónak tehát tudnia kell, hogy Svédországot nem csak a NATO-tagság védi, de a lakosság behódolására sem számíthat, és akkor a fejlet svéd hadiipart még nem is említettük.

Az atomtámadásra is felkészültek

A kiadványból az is kiderül, hogy a támadást vagy légicsapásokat hogyan jelzik különböző szirénahangokkal és a közszolgálati csatornákon, ahogy az is, hogy a védekezésben, ha nem is katonaként, de a polgári védelem tagjaként az ország minden polgára részt vesz. A tanácsok között még arra vonatkozó előírásokat is találni, hogy atomtámadás esetén mi a teendő.

A svéd kormány emellett arra is kéri a lakosságot, hogy otthonában halmozzon fel tartós élelmiszer és vízkészleteket legalább egy hétre.

De a füzetkében írnak a kommunikáció fenntartásáról épp úgy, mint a kibertámadások, a dezinformáció vagy épp a pszichológiai hadviselés elleni védekezésről.