Alapjogokért Központ: Trump győzelme a józan ész diadala, valóságos bonanza

Szánthó Miklós szerint az sem mellékes, hogy a szenátus átfordul republikánus többségűbe, és ugyanez a képviselőháznál is valószínűsíthető, akkor valóban komoly a győzelemről van szó.

Donald Trump, az Egyesült Államok ismét megválasztott elnöke

Fotó: AFP

Nagy feladatok a láthatáron



Az is látható, hogy

az amerikai demokrácia már-már a hamvaiból támadt fel,

és működik, hiszen jóformán a teljes médiavilág, az átpolitizált igazságszolgáltatási rendszer, a kulturális „elit”, a „híres színészek” mind nekiestek Trumpnak, a szavazók republikánus többsége mégis el tudta utasítani mindezt a voksoláskor.

A Trump előtt álló egyik legnagyobb feladat, hogy a liberális-baloldali gépezet által az elmúlt hosszú években az amerikai társadalmon ejtett mély sebeket begyógyítsa

– hangsúlyozta Szánthó az Origonak. Jelen pillanatban polgárháború kitörésére nincs esély,persze a városokban az ultraliberális kisebbség forrongását nem lehet kizárni. de a szakadék valóban nagy az amerikai vidék, és a városok között.

Nagy kérdés, hogy a mostani adminisztráció mennyire lesz együttműködő a hatalom átadásakor, ebből a szempontból sok jóra nem lehet számítani – ez fokozza a társadalmi feszültséget. Trump közben nincs egyszerű helyzetben: először megpróbálták, az ügyészek támogatásával ellehetetleníteni, merényletkísérletek is történtek ellene, amit a média szintén eltorzítva kommunikált.



Magyarországnak jó

Leglább két Amerika létezik: az egyik a Biden és Harris -féle, amelyik habozás nélkül avatkozik be más, elvileg szövetséges országok belügyeibe, másik, „józan Amerika” nem akar a világ csendőre lenni. Trump is ezt fogja követni, ami nagyon jó hír Magyarország számára, miután nem egy olyan adminisztráció lesz hatalmon Washingtonban, melynek deklarált célja hazánk szuverenitásának kiszervezése és egy demokratikusan választott kormány aláásása – fogalmazott Szánthó Miklós.

Az amerikai és a magyar jobboldal valóban értékalapú szövetsége új dimenzióba került az elmúlt években. A sok közös nézet gyakorlati lecsapódása a rendszerek Orbán-Trump találkozó is.



Béke – kézzelfogható távolságban

Reális esély nyílik az ukrajnai háború lezárására. Egyfelől Trump „érdekkövető üzletember”, aki átlátja, hogy a háború folytatása miatti totális blokkosodás nem az USA érdeke. Emellett erős vezető is, aki képes érvényesíteni akaratát. Másodsorban erős vezető, aki képes érvényesíteni politikai akaratát agresszorokkal szemben is. Emellett egy hiú ember, aki fontosnak tartja a hitelességének megőrzését is.