Áll a bál: kelet-európai gyilkosok, erőszaktevők és pedofilok kaptak brit vízumot

Több száz, súlyos bűncselekmény miatt elítélt bűnöző kapott brit vízumot az ország rendőrségének adatai szerint. Ezek az emberek annak ellenére utazhattak Nagy-Britanniába, hogy a Brexit után a bűnözők kitilthatók az országból.

A Brexit ellenére is szabad maradt az út a Brit-szigetekre igyekvő bűnözők előtt/Fotó: NurPhoto via AFP

Azonban az országba igyekvőknek nincs nehéz dolguk az ellenőrzések elkerülésével, hiszen az önbevalláson alapul. Csak akkor buknak le, ha később Nagy-Britanniában is bűncselekményt követnek el, hiszen ekkor a rendőrség utánanézhet a nemzetközi adatbázisokban annak, hogy a bevándorlók követtek-e el bűncselekményt.

Több szz bűnöző érkezett az országba a Brexit után is

A The Telegraph közérdekű adatigénylése szerint pedig több mint 700 esetben derül fény bűnös múltra ezek alapján, igaz ehhez 317 757 esetben néztek utána a lefülelt bűnözők múltjának, tehát az esetek mintegy 2 ezrelékéről van szó. Azonban sokszor egészen szörnyű bűncselekményekről van szó, mind a letaróztatottak anyaországában, mind Nagy-Britanniában. Így

524 gyanúsított esetében derült ki, hogy hazájában gyilkosságért vagy emberölésért ítélték el, 441 esetben tártak fel nemi erőszakot és 592 esetben találtak gyermekek elleni szexuális bűnöket.

A brit lap azonban csak öt ország polgárai kapcsán kérte ki az adatokat. Megoldást jelenthet részben az amerikai típusú elektronikus ellenőrzés, ám a tudósítás szerint annak is vannak hiányosságai, hiszen az is csak a brit adatbázisokkal és az Interpol nemzetközi körözéseivel veti össze a beérkezők adatait. További gondot jelent, hogy az egyes országok adatbázisai nincsenek összekötve. Bár elméletileg lehetséges a vízumot erkölcsi bizonyítványhoz kötni, az is hamisítható, és számos ország esetében jelentené a vízumok kiadásának szinte teljes leállítását.

A brit belügyminisztérium szóvivője szerint ugyanakkor véletlenszerű ellenőrzéseket is végeznek a vízumkérelmek esetében és a súlyos bűncselekmények elkövetőit nem engedik az országba, ahogy azokat sem, akik hazudnak vízumkérelmükön.