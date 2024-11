Amerikai elnökválasztás: ezért a csalás melegágya a választási rendszer – akár a magyarok is szavazhatnak

Időről időre téma, főleg a soron következő elnökválasztásokkor az amerikai választási rendszer finoman szólva is sajátos működése. Ez most ismét aktuális, miután javában tart az amerikai elnökválasztás, az első eredmény ráadásul már ismert is.

Amerikai elnökválasztás: ezért melegágya a csalásnak a választási rendszer – boldog-boldogtalan szavazhat / Fotó: AFP

Azt 2020-ban az egész világ láthatta, milyen könnyen kikezdhető az egyesült államokbeli elnökválasztás hitelessége, és hogy ennek milyen extrém következményei lehetnek. Donald Trump a kis túlzással követhetetlenné váló levélszavazatok miatt csalást kiáltott, ami támogatói egy részéből évszázadok óta nem látott reakciót váltott ki, és megostromolták a szövetségi kormányzat törvényhozásának székhelyét, a Capitoliumot.

Abban csak reménykedni lehet, hogy ezúttal elmaradnak az erőszakos jelenetek, az viszont ténykérdés, hogy az amerikai választási rendszer Európából nézve egészen hihetetlenül esetlen, éppen ezért melegágya az esetleges visszaéléseknek és a csalásoknak. A The Hill hívta fel a figyelmet arra, hogy

tucatnyi amerikai államban semmiféle azonosítás nem történik személyes szavazáskor.

Az 50 szövetségi államból csak mintegy 30 köti ki, hogy az amerikai szavazópolgárok valamilyen formában igazolják személyazonosságukat az urnáknál. Ezek közül csak kilenc írja elő fényképes személyazonosító igazolvány bemutatását. Csakhogy például a michigani választók fényképes igazolvány nélkül is leadhatják a szavazatukat, ha eskü alatt aláírnak egy nyilatkozatot, melyben kijelentik, hogy nem rendelkeznek érvényes fényképes igazolvánnyal.

Texasban hasonló követelmények vannak, ahogy az is érdekesen hat, hogy Oregonban levélszavazatnál nincs szüksége fényképes igazolványra a szavazók regisztrálásakor. A feketeleves viszont az, hogy 14 állam, így

Washington DC,

Kalifornia,

Hawaii,

Illinois,

Maine,

Maryland,

Massachusetts,

Minnesota,

Nevada,

New Jersey,

Új-Mexikó,

New York,

Pennsylvania és

Vermont

semmiféle dokumentumhoz nem köti a jogszerű szavazást.

Pontosabban előfordulhat, hogy az első szavazóknak fényképes vagy más igazolványt magukkal kell vinniük, de ha mégis elfelejtenék, elég a már említett esküt letenni, és már voksolhatnak is.