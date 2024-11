Amerikai elnökválasztás: globálisan is hatalmas a tét – mutatjuk, mennyire

Harris megfogadta, hogy addig támogatja a programot, amíg csak szükséges, de a kongresszusban valószínűleg egyre nagyobb szkepticizmussal kell szembenéznie az ukránoknak nyújtandó támogatások növelése kérdésében. Bidenhez hasonlóan Harris is elutasította, hogy olyan Kijev nagy hatótávolságú rakétákat kapjon, amelyekkel Oroszország belső területeit is támadni tudná. Harris sem ért egyet azzal, hogy Ukrajnát felvegyék a NATO-ba.

Trump a kampány során kijelentette, hogy ha megválasztják, „24 órán belül” véget vetne a háborúnak; ráveszi Putyint és Zelenszkijt a tárgyalásokra. Hogy ezt pontosan mivel érné el, azt nem fejtette ki, viszont többször is utalt arra, hogy Ukrajnának készen kell állnia az engedményekre. Megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államok miért költ ennyit Ukrajna támogatására, és azzal érvelt, hogy az európai szövetségeseknek nagyobb részt kell vállalniuk a terhekből.

Izraeli háború, közel-keleti válság

A Hamász 2023. október 7-én indított támadása 1200 izraelit ölt meg, a harcok a térségben folyamatosan terjednek, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok erőfeszítéseket tesz az erőszak megfékezésére – miközben továbbra is szállít fegyvereket Izraelnek. Az izraeli erők gázai csapásai gyakorlatilag szétverték a Hamászt, most Libanon áll a harcok középpontjában, a Hezbollah elleni harcokkal. Izrael Iránnal is szemben áll. Teherán nem csak a Hamászt és a Hezbollahot támogatja, de a jemeni húszikat is, akik támadásai révén roppant kockázatossá vált a Vörös-tengeri kereskedelmi hajózás. A helyzetet bonyolítja, hogy Irán nukleáris programja a befejezéshez közeledik.

Libanoni terület egy izraeli légi csapás után – a Hamász szétverése után a Hezbollah a cél / Fotó: AFP

Harris ígéretet tett arra, hogy Izraelnek biztosítani fogja a szükséges eszközöket a védekezéshez, de több erőfeszítést sürgetett a gázai civilek szenvedésének csökkentése érdekében. A demokrata jelölt támogatta a Biden-kormányzat ismételt – és eddig sikertelen – tűzszüneti felhívásait.

Trump szerint az október 7-i támadás soha nem történt volna meg, ha ő lett volna az elnök. A jelöltek közötti szeptemberi vitában kitért a kérdés elől, hogy támogatna-e egy önálló palesztin államot. További lépéseket sürgetett Irán elszigetelésére. Első hivatali idejében közreműködött az Izrael és egyes arab államok közötti kapcsolatokat normalizáló Ábrahám-egyezmény közvetítésében is.