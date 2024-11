Amerikai elnökválasztás: Trump nyert

A Fox News kihirdette, hogy Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást, miután előbb Pennsylvania államban, majd Wisconsinban is ő hirdette ki győztesnek, amivel így elérte és megszerezte a győzelemhez szükséges 270 elektori szavazatot, illetve a tévécsatorna számításai szerint Trumpnak így már 277 elektori szavazata van, ami még tovább nőhet, ahogy az utolsó államokban is eredmény hirdetnek.

2016 után Donald Trump ismét megnyerte az elnökválasztást / Fotó: AFP

Trump jövőbeli kormányzását segítheti az is, hogy a republikánusok megszerezték a többséget a szenátusban is, és jó esélyük van arra is, hogy a képviselőházban is többségük legyen.

Történelmet írt Trump

Trump győzelme abból a szempontból is különleges, hogy több mint száz év óta ő az első elnök, aki úgy fog két ciklust betölteni, hogy azok nem közvetlenül egymás után következnek. Utoljára ilyet ugyanis Grosver Cleveland tudott megcsinálni 1892-ben. A republikánus jelölt sokáig toronymagas esélyesnek tűnt az elnökválasztáson, amin egy rövid időre csak az változtatott, hogy a demokraták lecserélték jelöltjüket, Joe Bident, és helyette Kamala Harrist indították.

Bár ez kiélezetté tette a küzdelmet,

végül Trump győzni tudott a legtöbb csatatérállamban a kedden megtartott választáson, miután a latinók körében jelentősen bővíteni tudta a bázisát.

A 2020-ban elszenvedett vereség csorbáját így a republikánus jelölt ki tudta köszörülni, noha a 2022-es félidős választás után sokan a pártjából is inkább azt szerették volna, ha visszavonul.

Azonban az előválasztáson magabiztos győzelmet aratott ellenfeleivel szemben, így a párt végül felsorakozott mögötte, de megválasztásában nagy szerepet játszott Elon Musk támogatása is. A republikánus jelölt ellen a kampány során több merényletet is megkíséreltek, ám az elhibázott próbálkozások csak erősítették Trumpot.

Donald Trump győzelmét már Orbán Viktor miniszterelnök is kommentálta, aki már a Fox News előtt győztest hirdetett.