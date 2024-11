Ilyen apróságokon múlhat egy atomháború

Donald Trump amerikai elnökké választásával remélhetőleg csökken a nukleáris világégés, egy globális atomháború veszélye. Ukrajna, mint ez idő szerint a legveszélyesebb kelet–nyugati konfliktusforrás, szerepe csökkenhet a háború tárgyalásos lezárásával.

Atomháború: néha csak egy hajszál választotta el a világot tőle / Fotó: AlexLMX

Ez a reménysugár is közrejátszhatott abban, hogy az egyik legtekintélyesebb oroszországi fórum, a Vedomosztyi eddig ismeretlen részleteket feltáró cikkben emlékezik vissza az elmúlt évtizedekre. A hidegháború, majd az átmeneti enyhülés, a Szovjetunió szétesése, majd a Kelet, a Globális Dél és a Nyugat közti „második hidegháború” olyan epizódjaira, amelyek hajszál híján szovjet/orosz–amerikai/kínai atomösszecsapást robbantottak ki. Az összeállításban vannak nyugati forrásokból már ismert történetek, és vannak olyanok is, amelyeket a média még nem fedezett fel. Egy mohó barnamedve, egy rosszul a helyére illesztett nyomtatott áramkör, egy természeti jelenség félremagyarázása.

Amikor Hruscsov az asztalt verte a cipőjével New Yorkban

A NORAD (az USA és Kanada közös légi- és rakétavédelmi rendszerének korábbi elnevezése), amely Colorado-Springsben van, egy a hegy gyomrába rejtett, óriási atombunker. Két bejárati ajtaja egyenként 25 tonnás, állítólag atombombabiztos. Az itt dolgozó mérnök-tisztek 1960. október ötödikén a grönlandi Thulében lévő, ma Pituffik Space Base-ként ismert katonai objektumból „halálbiztos” (99,9 százalékos valószínűségű) jelzést kaptak egy folyamatban lévő, az USA elleni, hatalmas szovjet interkontinentális ballisztikus rakétatámadásról.

Szerencsére sem a kanadai, sem az amerikai vezetés nem dőlt be a riasztásnak. A fő ok: Nyikita Hruscsov akkori szovjet pártfőtitkár New Yorkban, az ENSZ-közgyűlésen éppen akkor verte az asztalt a cipőjével.

A vizsgálat során kiderült, hogy

az amerikai radarrendszer a felkelő Holdat azonosíthatta a szovjet rakéták támadásával…

Hruscsov New Yorkban / Fotó: AFP

A medve és a kerítés

A hírhedt medve-KGB-s eset a Minnesota állambeli Duluth mellett történt egy légvédelmi parancsnokságon 1962. október 25-én éjjel. Az őrt álló katona egy alakot látott átmászni a kerítésen, „aki” nem reagált az „állj, ki vagy!”-ra. Az őr tüzet nyitott az alakra, és megnyomta a riadócsengőt.