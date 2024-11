Biden-kormány: a választásokat elbukták, már atomháborúra készülnek

Az Egyesült Államoknak fel kell készülnie nukleáris erőinek bővítésére, hogy elrettentsen a Kínából, Oroszországból és Észak-Koreából érkező növekvő fenyegetésektől – vélik a Biden-kormányzat magas rangú tisztviselői.

A választásokat elbukták, de Biden a nukleáris aktatáskát még mindig magához szorítja / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fehér Ház politikája eddig a nem nukleáris rendszerek fejlesztését, valamint az európai és ázsiai szövetségesekkel fenntartott katonai együttműködés elmélyítését hangsúlyozta.

A Pentagon azonban most arra az esetre is felkészül, ha az ellenséges atomhatalmak – elsősorban Oroszország, Kína és Észak-Korea – tovább bővíti az arzenálját – ilyenkor az amerikai nukleáris rendszerek következő generációját is üzembe kellene helyezni.

Ha az ellenségeink nem teszik le a fegyvert, nekünk sem szabad lemondani az atomfegyvereink fejlesztéséről. Növelnünk kell az arzenálunkat, az elrettentés csak így működhet

– magyarázta a The Wall Street Journalnek egy fehér házi tisztviselő.

A Biden-kormányzat politikáját a „nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezési útmutatója” foglalja össze, egy szigorúan titkos dokumentum, amelynek irányelvei akkor lépnek életbe, ha

Kína jelentős nukleáris fegyverkezést folytat,

Oroszország ellenáll a fegyverellenőrzési tárgyalásoknak,

Észak-Korea pedig növeli nukleáris arzenálját.

Mivel a Fehér Ház szerint ezek most párhuzamosan történnek meg, jogosnak tartják, hogy az Egyesült Államok atompolitikáját is agresszívabbá tegyék.

A piros gomb kikerül Biden kezéből

A további nukleáris fegyverek bevetéséről szóló döntéseket a következő Trump-kormányzatra bízzák, amely még nem fejtette ki védelmi terveit.

Első hivatali ideje alatt Donald Trump jóváhagyta az Obama-kormányzattól örökölt összes jelentős nukleáris fegyverkezési programot, és a hatóerő két új nukleáris rendszerrel bővült. A frissen megválasztott elnök stábja még nem közölte, hogy milyen módon lépnének fel az ellenséges nagyhatalmakkal szemben.