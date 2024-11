Biden búcsúajándéka: potenciális nukleáris célponttá válhatnak a NATO-tagországok – a régiónk is érintett

A minapi atomdoktrína-megerősítés 20. pontjában ez a megfogalmazás áll: „Az atomfegyverek bevetéséről a döntést az oroszországi elnök hozza meg.” Elemzők szerint ugyanakkor korábban egy háromtagú legfelső grémium dönthetett e kérdésben (a feltételezett tagjai az oroszországi elnök, a védelmi miniszter és a vezérkari főnök lehetett). Jegyezzük meg: az Egyesült Államokban és Franciaországban is egyetlen ember, az elnök, míg Nagy-Britanniában a miniszterelnök dönt ebben annak ellenére is, hogy formailag a fegyveres erők főparancsnoka a brit uralkodó.

Indiában, Pakisztánban (mindkét államnak 130-160 nukleáris robbanófej lehet a birtokában) bizottság dönt. Habár Kínáról alig vannak információk, az amerikai Aggódó Tudósok Uniója szerint testületi döntést hoznak e kérdésben.

Biden búcsúajándéka: nukleáris célponttá válhat a régiónk / Fotó: AFP

Nem valószínű, hogy az orosz elnök most nyomná meg a piros gombot

Olyan támadásokra is reagálhat Moszkva termonukleáris fegyverei bevetésével, amelyeket hagyományos eszközökkel, fegyverekkel hajtanak végre, de amelyek Oroszország stratégiai létérdekeit fenyegetik. Vlagyimir Putyin rögvest alá is írta a korábbiakat megerősítő régi-új atomfegyver-doktrinát (Az Oroszországi Föderáció atomfegyver-elrettentési állami politikájának a megerősítése), amely az oroszországi elnök kézjegyével ellátva már 2024. november 19-én hatályba is lépett. Azaz a dokumentum címében is benne foglaltatik a „megerősítés” szó.

Az Egyesült Államok hadserege által is népszerűsített „stratégiai bizonytalanság” jegyében mindenesetre eléggé homályosak a megfogalmazásai. Ez megkönnyíti az új oroszországi doktrínamegerősítés, -módosítás esetleges alkalmazói döntéseit, miközben még inkább elrettentheti azokat, akik ellen irányul. Noha nem valószínű, hogy az orosz elnök éppen most – az amerikai elnökválasztás utáni „bénakacsa-állapotban” – valóban megnyomná a képzeletbeli piros gombot, és több ezer termonukleáris robbanófejet indítana nyugati célpontok ellen, a nukleáris világégés veszélye mégis valósabb, mint valaha.

Régiónkban akár minden második NATO-tagország potenciális nukleáris célponttá válhat ezáltal.

Katonai elemzők térségünkben

Ukrajna mellett

Lengyelországot,

Romániát, esetleg

Csehországot

látják az oroszországi atomtámadások legvalószínűbb célpontjaiként.