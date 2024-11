Bajkeverő vagy béketeremtő? Számos kérdést felvetnek Joe Biden rakétái

Súlyos vádakkal illette Joe Biden amerikai elnököt a megválasztott elnök, Donald Trump fia. „A hadiipari lobbi, amelyet Joe Biden is képvisel, úgy tűnik, biztosra akar menni, hogy kirobbantják a harmadik világháborút, mielőtt apámnak esélye lenne békét teremteni és életeket menteni” – írta Twitter-bejegyzésében Donald Trump Jr., aki szerint senki sem számított arra, hogy Joe Biden ebben az átmeneti időszakban szándékosan eszkalálja az orosz–ukrán háborút – írta a Bloomberg.

Volodimir Zelenszkij jó kapcsolatot ápolt Joe Bidennel, kérdés, hogy utódjával milyen lesz a viszony / Fotó: AFP

A politikuscsemete felháborodásának oka, hogy Biden a napokban engedélyt adott Ukrajnának arra, hogy amerikai gyártmányú rakétákat lőjenek ki orosz területekre, vagyis sokkal nagyobb felhatalmazást kaptak a nyugati fegyverek bevetésére, mint korábban bármikor. Természetesen nem maradt el Moszkva válasza sem, Vlagyimir Putyin kedden aláírta az új orosz nukleáris doktrínát, amely kiszélesíti azon esetek körét, amikor Oroszország atomfegyvereket vethet be.

Ukrajna már be is vetette a fegyvert

Azt követően, hogy Joe Biden zöld utat adott az ukránoknak, hogy az ATACMS-rakétarendszert (melynek hatótávolsága elérheti a 300 kilométert) oroszországi célpontok ellen is bevethessék, már ki is lőtték az első rakétát. Nagy a félelem amiatt, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is engedélyt adhat Kijevnek az általa adott hasonló fegyverek orosz célpontok elleni bevetésére.

Valószínűleg Biden sem öncélúan lépett, Washington részéről az engedély megadása egyfajta reakció volt arra, hogy Oroszország észak-koreai katonákat is bevont a harcokba. A hírek szerint az oroszok és az észak-koreaiak együttes erővel próbálhatják meg visszafoglalni az oroszországi Kurszk régiót. Moszkva ezenkívül fokozta Ukrajna kritikus infrastruktúrájának bombázását is, hogy a hideg tél még inkább megnehezítse az ukránok dolgát.

Az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei az immár több mint ezer napja dúló orosz–ukrán háború kezdete óta vitáznak arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök időről időre elhangzó nukleáris fenyegetéseit mennyire kell komolyan venni. A Kreml okkal fokozza támadásait, hiszen Donald Trump január 20-án történő beiktatása a geopolitikában is változásokat hozhat, és Moszkva addigra szeretne minél előnyösebb alkupozíciókat kialakítani magának arra az esetre, ha valóban elkezdődnek a Trump által többször is hangoztatott béketárgyalások.