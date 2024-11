Uniós biztosjelölt: vissza kell hozni a gyógyszergyártást Európába

Egy az élelmiszerbiztonságra vonatkozó további kérdésre válaszolva a biztosjelölt elmondta: az Európai Bizottság szavatolni szeretné, hogy mindenkinek hozzáférhető legyen a biztonságos, Európában előállított élelmiszer. Aláhúzta, az Európai Bizottság az szeretné, hogy az unióban termelt élelmiszerekre vonatkozó szigorú szabályokkal azonos előírások vonatkozzanak a behozott élelmiszerekre is.

Azzal összefüggésben, hogy mandátuma során támogatná-e a biztonságos abortuszhoz való hatékony és legális hozzáférést, Várhelyi úgy érvelt, hogy ez a terület nem az ő hatáskörébe tartozik, mivel nem orvosi, hanem alkotmányos és emberi jogi kérdés, és egy adott társadalom választásán alapul. Az abortusszal kapcsolatos jog, nem uniós kompetencia.

Az állatjólét kérdésével kapcsolatban kiemelte: a kérdés megválaszolásába be kell vonni a gazdákat is, hogy olyan gyakorlati megoldásokat lehessen kidolgozni, amelyek javítják az állatjólétet, és a gazdáknak is segítenek. Várhelyi Olivér hangsúlyozta: meg kell szüntetni a ketreces állattartást, de ezen a területen is együtt kell működni az állattenyésztőkkel.