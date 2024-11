Donald Trump miatt második Brexittől tartanak a britek

Elemzést kért kormányától Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök arról, milyen gazdasági károkkal járhat, ha Donald Trump újabb amerikai elnöki ciklusa alatt az Egyesült Királyság is kereskedelmi háborúba keveredne az Egyesült Államokkal. Ebben nincs furcsaság, máshol is vizsgálják ezt a kérdést, az érdekesség a brit kiindulópont: az Európai Unóból való kilépés (Brexit) hatásánál is nagyobbtól tartanak.

Donald Trump nem sok jót hoz a briteknek, legalábbis ettől tart a munkáspárti kormány: a Brexit hatásához mérik / Fotó: AFP

A kereskedelmi minisztérium (Department for Business and Trade) abból indul ki: az amerikai adminisztráció Trump ígéretének megfelelően legfeljebb 20 százalékos vámtarifát vet ki az importra. Eközben a pénzügyminisztérium azt is felméri, milyen áttételes hatások jelentkezhetnek, ha az USA Kínával és talán az Európai Unióval is konfrontálódik a kereskedelemben – írta a The Telegraph.

A kérdést már korábban is vizsgálták, nem kell tehát nulláról kezdeni, a kormányfőnek pedig azt kell felmérnie, mi fog valószínűleg történni, és hogyan befolyásolhatnák Trumpot. A brit lap bennfentes kormányforrása azt mondta, a kollégái attól tartanak: a hatás akár a Brexiténél is nagyobb is lehet.

Akkora hatása lehet, mint a Brexitnek, ha végigviszi a tarifákat és az „Amerika az első” politikát – mondta. A kérdés, mennyire voltak valósak és mennyire szimbolikusak Donald Trump választási ígéretei.

A Brexit óta hatodával zsugorodott a brit külkereskedelem

A helyzet egyébként kedvezőbb lehet, mint korábban, hiszen Trump első elnöksége alatt a britek még tagjai voltak az Európai Uniónak, emiatt olyan amerikai intézkedések súlyát is megérezték, amelyeknek célpontja az EU volt.

Ami a Brexit óta történteket illeti: a brit export és import 15 százalékkal alacsonyabb, mint ami akkor lett volna, ha maradnak az EU-ban, a Költségvetési Felelősségi Hivatal becslése szerint. A Brexit támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a kilépés előnyeit az ország nem használta ki, és szabadkereskedelmi egyezmények kötésével előrehaladás lenne elérhető.

Keir Starmer és Donald Trump: nem két jó barát

Kampányában egyébként Donald Trump nekitámadt a „szélsőbaloldali” brit kormánynak, azzal vádolva Starmeréket, hogy a demokrata párti jelölt, Kamala Harris kampányát támogatják.