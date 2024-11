Már készül a „halállista” az amerikai védelmi minisztériumban

Donald Trump megválasztott elnök stábja már készíti a listát azokról, akiket ki fognak rúgni a védelmi minisztériumból, és potenciálisan közéjük tartozik az első számú katona, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője. A hatalomváltás olyan átalakuláshoz vezethet a Pentagonban, amire még nem volt példa.

Donald Trump csapata már készíti a listát a Pentagonból kirúgandókról / Fotó: AFP

A tervezés a Reuters jól értesült, nevük elhallgatását kérő forrásai szerint még kezdeti szakaszában tart, a lista így még módosulhat. Egyikük még abban sem biztos, megvalósítható-e egyáltalán ilyen szintű tisztogatás.

Az sem világos egyelőre, hogy maga Trump támogatná-e a tervet, bár a múltban sokat szidalmazta az őt bíráló védelmi vezetőket. A kampány során is beszélt arról, hogy „kirúgja a woke-os tábornokokat” és azokat, akik felelősek a botrányosra sikeredett 2021-es afganisztáni kivonulásért. A Trump-kampány még nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Mark Milley szövetségesei lehetnek Donald Trump elsődleges célpontjai

Az egyik forrás szerint a hivatalba lépő új adminisztráció elsősorban azokra a katonatisztekre összpontosít majd, akik közel állnak Mark Milley tábornokhoz, akit Trump nevezett ki a vezérkari főnökök bizottságának élére, de aki azóta „elárulta” őt.

Mark Milley emberei az első számú célpontok / Fotó: AFP

Bob Woodward legújabb, múlt hónapban megjelent Háború című könyve szerint ugyanis Milley „velejéig fasisztának” nevezte Trumpot, így azóta a volt elnök szövetségeseinek a célpontja. „Menni fog minden egyes ember, akit Milley léptetett elő vagy nevezett ki” – fogalmazott a forrás. „Nagyon részletes lista van mindenkiről, aki kapcsolatba hozható Milley-vel. És mindegyik menni fog” – tette hozzá.

Már a védelmiminiszter-jelölt is kiverte a biztosítékot

A listázási tervek egy nappal azután derültek ki, hogy Trump sokak teljes döbbenetére Pete Hegsethet jelölte meg jövendő védelmi miniszterének. A Fow News kommentátora ugyan szolgált a hadseregben, de a közigazgatásban teljesen amatőrnek számít, viszont már korábban is egyértelmű jelét adta annak, hogy

kész a tisztogatásra a Pentagonban.

„Az Egyesült Államok következő elnökének radikálisan át kell alakítania a Pentagon felső vezetését, hogy készen álljunk a nemzetünk védelmére és ellenségeink legyőzésére. Rengeteg embert kell kirúgni” – írta 2024-ben megjelent, Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free című könyvében.