Elektromos BMW-kkel erősít a rendőrség

A Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. ezzel kíván hozzájárulni a rendőrségi flotta károsanyag- és üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentéséhez. A BMW iX3 modellekhez az akkumulátorok feltöltéséhez szükséges fali töltőberendezések is tartoznak.

A BMW iX 3-s flotta, felmatricázva / Forrás: HUMDA

A beszerzés eredményeként tíz tisztán elektromos gépjármű kerül az érintett rendőri szervek tulajdonába és üzemeltetésébe. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kettő, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ egy, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Somogy, a Fejér, a Zala, a Pest, a Veszprém és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szintén egy-egy rendőrautót kap.

A támogatás teljes összege 282,35 millió forint, minden egyes jármű a töltését biztosító berendezéssel együtt bruttó 28,2 millió forintba kerül.

Környezettudatos rendőrség

A beszerzés célja az elektromobilitás elterjesztése a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági feladatok ellátásában is. A BMW iX3 elektromos gépjárművek használata a rendőrségi feladatok ellátásában nemcsak költséghatékony, hanem környezetkímélő is. A rendőrség jelentős gépjárműhasználó, és alapvetően hagyományos meghajtású autókat használ. A rendőrségi járműflotta károsanyag- és üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése kiemelt szempont a rendőrség számára is.

Külön öröm számunkra, hogy a zöldmobilitási akcióink sorába immár a rendőrség is becsatlakozott, és korszerű csúcstechnológiával hirdetik kilenc térségben a zöldátállás fontosságát

– emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA igazgatósági elnöke.

A BMW járművei már az elmúlt 20 évben is meghatározó részt képviseltek a magyar rendőrségi flottában, hiszen több mint 200 BMW rendőr-motorkerékpár került használatba itthon.

A 210 kilowatt teljesítményű, 400 newtonméter csúcs-forgatónyomatékú BMW iX3 modellek 6,8 másodperc alatt gyorsulnak az óránkénti 100 kilométeres sebességre, és a gyári adatok szerint az elektromos hatótávolság 461 kilométer a WLTP szabvány szerint. Az ötödik generációs BMW eDrive technológiájú iX3 alapfelszereltséghez M Sport csomag tartozik. A modellspecifikus nagyfeszültségű akkumulátor kapacitása 80 kilowattóra.