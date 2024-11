Életbe lépett az a törvény, amely megkönnyíti a nemváltást Németországban

Péntektől könnyebb lesz a nemváltás Németországban, miután életbe lépett a heves vitákat kiváltó, de az LMBT+ közösség által könnyedén fogadott törvény, már elegendő a családi állapot egyszerű nyilatkozata. Németország így csatlakozik azon országok klubjához, amelyek liberális törvényt fogadtak el ezen a területen, amely Európában tíz országot foglal magában, köztük Belgiumot, Svájcot és Spanyolországot.

Fotó: AFP

"Nagyon boldog vagyok, mert ez egy történelmi nap a szexuális sokszínűség, valamint az emberi jogok, valamint a transznemű és nem bináris emberek elismerésének Németországban" - mondta Nyke Slawik környezetvédő, a Bundestag két transznemű képviselőjének egyike az AFP-nek adott interjújában.

Az „önrendelkezési törvény” lehetővé teszi, hogy a keresztnevüket és nemüket megváltoztatni kívánó személyek kérelmet nyújtsanak be a helyi anyakönyvi kirendeltséghez, majd három hónap elteltével visszatérve hivatalossá tegyék azt, miután négy lehetőség közül választhatnak: női, férfi, különböző vagy "nem említik a nemet".

Lisa Paus családminiszter üdvözölte az LMBT+ közösség "nagyon különleges napját", nagyra értékelve, hogy jogaik most "jelentősen megerősödnek". Augusztus 1-től indul az előzetes regisztráció. A Der Spiegel szerint már körülbelül 15 ezren jelentkeztek az anyagkönyvvezetőknél.

A kiskorúak csak szüleik beleegyezésével változtathatják meg nemüket Németországban

Az új törvény a kiskorúak ügyét is pontosítja. 14 éven aluliak esetében csak a szülők vagy gyámok kezdeményezhetik az eljárást. A 14 éven felüli kiskorúak egyedül is léphetnek, de csak szüleik beleegyezésével.

Nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy pszichológustól vagy ifjúságvédelmi szolgálattól kértek tanácsot, és további változtatások egy évig nem engedélyezettek. A YouGov intézet csütörtökön közzétett felmérése szerint az új törvény elfogadott a társadalomban: a megkérdezettek 47 százaléka mondta, hogy egyetért, vagy inkább egyetért a jogszabállyal, míg 37 százalékuk elutasította azt.

Így zajlott korábban a nemváltás

A korábbi szabályozást régi, elavultnak és költségesnek tartották, az pedig immár egyszerű, mint a pofon: a nagykorú német állampolgárok mindenféle formalitás nélkül bejelenthetik az anyakönyvi hivatalban a választott keresztnevüket és nemüket. A korábban hatályos törvényt 1981-ben fogadták el, és előfeltételként írja elő, hogy az érintetteknek két olyan szakértő – általában pszichiáter – értékelését kell benyújtaniuk, akik képzettségük és tapasztalataik alapján „kellően ismerik a transzszexualizmus sajátos problémáit”, és be kell mutatniuk bírósági határozatot is a hivatalos dokumentumokon szereplő nem megváltoztatásáról. Voltak ennél sokkal szélsőségesebb rendelkezések is, amelyeket az évek során hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság, például azokat, amelyek értelmében a transznemű embereknek el kell válniuk, sterilizáltatniuk kell magukat, és át kell esniük nemváltoztató műtéten.