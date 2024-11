Eszkaláció: atomtöltetet is képes szállítani az a rakéta, amit az oroszok Ukrajnára lőttek

Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétákat lőtt ki Ukrajnára csütörtök reggel, miután Kijev nyugati gyártmányú fegyverekkel csapásokat mért orosz területekre. A támadás során hét Kh-101-es cirkálórakétából hatot lelőtt az ukrán légierő parancsnoksága. Moszkva egyelőre nem kommentálta az állítást – írja a Bloomberg.

Kijev szerint új rakétákkal eszkalálta a háborút Oroszország / illsztráció: AFP

Csütörtök reggel az orosz csapatok különböző típusú rakétákkal támadták Dnyepr városát, köztük egy interkontinentális ballisztikus rakétával. Az orosz asztraháni területről, egy Kh-47M2 „Dagger” aeroballisztikus rakétát indítottak egy MiG-31K vadászrepülőgépről a Tambovi régióból, és hét Kh-101 cirkálórakétát indítottak Tu-95MS stratégiai bombázókról a Volgográdi régióból.

Az ukrán légierő jelentése szerint jelentős károk nem keletkeztek. A Pravda úgy tudja, hogy az oroszok most először vethettek be olyan rakétákat, amelyek akár nukleáris töltettel is felszerelhetők.

A bejelentésre az olajárak megugrottak, az európai és az amerikai határidős részvények pedig estek.

Az orosz-ukrán háború eszkalációja napok óta kilengéseket okoz a tőzsdéken.

Az Egyesült Államok és néhány európai uniós ország kijevi nagykövetségei szerdán ideiglenesen bezártak egy nagyobb, megtorló rakétacsapásra számítva, miután jelentések szerint Ukrajna az Egyesült Államok által szállított ATACMS és brit gyártmányú Storm Shadow fegyvereket vetett be Oroszország ellen.

A Magyar Nemzet emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin a ballisztikus rakétát azután vetette be, hogy Joe Biden engedélyt adott az ukránoknak, hogy oroszországi célpontokat lőjenek az amerikai rakétákkal. Ezzel a lépéssel az amerikai elnök még Donald Trump hivatalba lépése előtt kirobbanthatja a világháborút.