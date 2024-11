Figyelő TOP200: a 4iG az év vállalata

Megjelent a Figyelő TOP200 Magyarország legnagyobb cégeit összesítő kiadvány, amellyel negyedszázada ünnepeljük Magyarország legkiválóbb vállalatait, vállalatvezetőit – hangzott el a Figyelő TOP200 konferenciáján.

A képen az idei év díjazottjai / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Túrós-Bense Levente, a Mediaworks gazdasági divízióvezetője, a Világgazdaság főszerkesztője köszöntőjében azt mondta, a Figyelő TOP200 negyedszázada alatt a gazdaság minden ágazatában jelentős átalakulásoknak lehettünk tanúi, és nem minden helyzetre volt bevált forgatókönyv: gondolhatunk itt a 2001-es terrortámadásra, a 2008-as hitelválságra vagy a pandémiára, valamint az orosz-ukrán háborúra és annak következményeire.

Az eltelt negyedszázad egyben technikai fejlődést is jelentett, igaz ez a hírek világára is: a nyomdát felváltotta a számítógép és az okostelefon, percről percre követhetjük az eseményeket, de ugyanígy formálódtak a bankolási szokásaink is. A cégek részéről is újításokat követelt mindez. Az elmúlt évek nyomot hagytak a cégek életében, az összesített adózott bevétel növekedni tudott, ami az alkalmazkodást jelzi. Ami a jövőt illeti, a mesterséges intelligenciának megkerülhetetlen lesz a szerepe – tette hozzá Túrós-Bense Levente.

Huszonöt év – amióta a Figyelő TOP200 létezik – hosszú idő, ahogyan egy évtized is – kezdte beszédét Varga Mihály pénzügyminiszter, a Figyelő TOP200 gálaest fővédnöke. Tíz évvel ezelőtt az éves alsó bevételi határ 35 milliárd forint volt, ma ugyanez kilencvenmilliárd forint. Reálértékben legalább ötvenszázalékos növekedés volt szükséges, és hogy ez megvalósult, a fejlődést mutatta – emelte ki a pénzügyminiszter (az erről szóló tudósítás itt olvasható).

Összevetésül az idei (a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó) TOP200 vállalatok összárbevétele 78 ezer milliárd forint volt.

Hagyományosan a Figyelő TOP200 Gálán adták át a Figyelő által felkért zsűri ajánlásával az Év vállalata, az Év pénzügyi vállalkozása, az Év innovatív vállalata díjakat. Idén két kategóriával, az Év terméke/szolgáltatása és az Év digitális megoldása kategóriával bővült az elismerések köre.