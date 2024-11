Hétfőn többen is tapasztalhattak fejfájást és migrént, ugyanis az ország több pontján is szezonális csúcsot állított be az éjszakai lehűlés. A HungaroMet szerint Zabarban a fagyos éjszaka ismét szezonrekordot döntött, a hideg légtömeg pedig az egész Kárpát-medencét kitöltötte. A hirtelen hideg miatt sokak feje megfájdulhatott, a frontérzékenyek migrént is tapasztalhattak.

Ezért fájhatott a fejünk az éjszaka: brutális front vonult át Magyarországon / Fotó: Shutterstock

Az idei ősz eddigi leghidegebb reggele volt a hétfői: majdnem az egész országban fagyott, köd csak elvétve alakult ki. Éjszaka felhők és szél hiányában a hőmérséklet az ország nagyobb részén fagypont alá süllyedt. Pára, köd csak kevés helyen fordult elő, napközben gyorsan melegszik a levegő. Ez lett az idei ősz eddig leghidegebb hajnala.

Zabarban –6,8 Celsius-fok volt a mért leghidegebb hőmérséklet,

de a top 10-es lista végén is –4,4 állt. Az egész Alföld és Dél-Magyarország hőmérséklete fagypont alá került az éjszaka, a HungaroMet adatai szerint Baranya és Somogy vármegyék, valamint a Balaton északi része úszta meg a fagyot, de ez a frontérzékenyeknek aligha volt vigasz.

Fotó: Facebook / HungaroMet

A napokban is hűvös időre számíthatunk

Csapadékra nem, napsütésre és felhős időre viszont számíthatunk a hét további részében is.

Szerda reggel ismét lehetnek ködfoltok, 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk napközben.

Csütörtök éjszaka helyenként párás levegő, köd és rétegfelhőzet alakulhat ki, amelyek felszállása után többnyire napos vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 fok körül, a legmagasabb pedig 10-15 fok között alakul.

Pénteken is hasonló idő várható.