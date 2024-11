Törökország nyithat kiskaput a Gazprombank elleni szankciókon

Arról tárgyal az Egyesült Államokal Törökország, hogy az ország felmentést kaphasson a Gazprombankkal szemben bevezetett szankciók alól, így továbbra is képes legyen az orosz gázpiari óriáshoz, a Gazpromhoz köthető pénzintézetnek fizetni a gázszállításokért.

A Gazprombank a múlt héten került Washington célkeresztjébe/Fotó: Anadolu via AFP

A szakciók a magyar energiabiztonságot is veszélyeztetik

Alparszlan Bajraktar török energiaügyi miniszter hétfőn arról beszélt, hogy a kivétel biztosítása nélkül egyszerűen képtelenek lehetnek fizetni az orosz gázért. A tárcavezető precedensként hazája felmentését említette a korábbi, Iránnal szemben bevezetett szankciók terén – írja a Bloomberg.

Oroszország adta egyébként a török gázimport 42 százalékát tavaly,

de a Gazprombank elleni amerikai lépés az orosz gáz több európai vásárlóját is veszélybe sodorhatja.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is úgy kommentálta Washington intézkedését, hogy az veszélybe sodorhatja hazánk energiabiztonságát. Miután Isztanbulban a régió energiaügyi minisztereivel, köztük Bajraktarral tárgyalt, Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy meg fogják találni a módját az orosz gázszállítások fenntartásának.

Törökország ad fegyvert Ukrajnának, de kereskedik az oroszkal is

Noha Törökország harci drónokat és tüzérségi lőszereket is szállít Ukrajna számára, Oroszország ellen nem vezetett be szankciókat az invázió miatt. Recep Tajjip Erdogan ehelyett inkább a békekötést, illetve a Törökország és az ENSZ közvetítésével létrehozott gabonaalku felélesztését szorgalmazza.

Mindemellett Ankara és Moszkva azon is dolgoznak, hogy Törökországból gázipari központot hozzanak létre, melynek keretében újabb, a Fekete-enger mélyén futó gázvezetékeket is lefektetnének. Törökország nemcsak a földgáz, de a kőolaj tekintetében is rá van szorulva az orosz ellátásra, mely importja felét adja, és a Roszatom egy atomerőművet is épít az országban, de folynak a tárgyalások egy második felhúzásáról is.