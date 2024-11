Háromszáz alkalommal kellett riasztani a tűzoltókat a havazás miatt

Országszerte mintegy háromszáz esetben kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a havas időjárás miatt péntek kora délelőttig – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint a havazás miatt Budapesten és Pest vármegyében továbbra is számos helyen dolgoznak az egységek, elsősorban kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez vonultak ki.

A havazás sok helyen okozott problémáhat / Fotó: K-FK

Ugyanakkor már az ország északkeleti részén, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegyében is sok riasztás futott be a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeleteire. Elmondták, hogy Debrecenben, Egerben és Gyöngyösön is több helyen kidőlt fák és letört ágak eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, akik országszerte folyamatosan számolják fel az időjárás okozta károkat.

Az Útinform tájékoztatása szerint a hirtelen jött havazás miatt több helyszínen is keresztbe fordult kamionok, balesetek lassítják, akadályozzák a közlekedést. Többek között az M1-es és M3-as autópályákon is voltak problémák.

A budapesti közlekedést is megzavarta a havazás, több busz és villamos nem közlekedik a szokott módon. A BKK Info tájékoztatása szerint egyes villamosvonalakon is akadhatnak problémák.