Ismét tiltakoznak a francia gazdák – fontos autópályát vontak blokád alá

A francia gazdák ismét autópálya lezárásával adtak hangot haragjuknak kedden, ezúttal az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguy és Urugay) közötti szabadkereskedelmi szerződés ratifikálása ellen tiltakozva.

A francia gazdák az olcsó importtól tartanak/Fotó: Hans Lucas via AFP

Káosz és élelmiszerhiány a gazdák célja, úgy vélik, ezzel tudják meggyőzni Brüsszelt

Az Európai Unió és a Mercosur közötti egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, és a szerződés legnagyobb ellenzője a francia kormány, ám a keményvonalas Coordination Rurale (CR) gazdaszervezet a Spanyolország és Franciaország közötti A9-es autópálya lezárásával tovább fokozná a nyomást. A CR célja, hogy káosz és élelmiszerhiány megteremtésével bírják jobb belátásra a brüsszeli döntéshozókat, így csupán a kamionokat nem engediuk át a blokádon, a személyautók számára szabdon hagyták az utat – jeleni az AFP.

Az Ibériai-félsziget és Európa többi része közötti kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalnak számító A9 lezárása akár napokig is tarthat a gazdák szerint. A tiltakozásokat támogatásukról biztosították a mérsékeltebb gazdaszervezetek is, mint az FNSEA és a Jeunes Agriculteurs (fiatal gazdák) is. Dél körül a hatóságok szerint

több mint egy tucat demonstráción mintegy 900 gazda vett részt 300 traktorral és más mezőgazdasági géppel.

Miután hétfőn több mint 80 tüntetés volt szerte az országban, többek között a Németországot és Franciaországot összekötő Európa-hídon is. Bordeauxban pedig földől kitépett szőlőtőkéket égettek hétfő este a Garonne partján a tiltakozók.

A francia kormány a gazdák oldalán áll

A két évtizedes tárgyalás után célegyenesbe érkező szerződést a francia kormány is ellenzi, és Maud Bregeon kormányszóvivő azt ígérte, hogy Párizs addig fog harcolni a bizottsággal, ameddig csak szükséges a megállapodás ellen. A tavaly tavasszal és télen szintén heves tiltakozásokba kezdő gazdák azt is sérelmezik, hogy a yári előrehozott választás előtt tett ígéreteket a kormány nem tartotta be.

A gazdák akkor a túlzott bürokráciára és a részben a gyenge termés miatti alacsony keresetekre panaszkodtak, valamint a növényvédőszerek használatának korlátozására.

Most pedig a Latin-Amerikából érkező olcsó termékektől félnek, különösen, hogy a Mercosur országokban kevésbé szigorúak a környezetvédelmi előírások. Emmanuel Macron francia elnöka brazíliai G20 csúcson arról beszélt, hogy a szabadkereskedelmi egyezményt nem csak Franciaország ellenzi.