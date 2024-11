Az Egyesült Királyság is tovább támogatja Ukrajnát: Storm Shadow rakétákat adnak Kijevnek

Keir Starmer brit miniszterelnök is kiállt Ukrajna mellett, és nagy hatótávú Storm Shadow rakéták szállításáról beszélt. Kijevnek már engedélyezték az amerikai nagy hatótávolságú rakéták orosz célpontok elleni használatát, és most úgy tűnik, a többi szövetséges is beáll a sorba.