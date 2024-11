Kimozdult a patthelyzetből a donyecki frontvonal

Robbanás rázta meg Harkiv városát hétfő reggel, ami után tűz is kiütött Igor Terehov, a város polgármestere szerint. A támadásban 23-an megsebesültek, miután az oroszok sűrűn lakott részt vettek célba.

Mentés a Harkiv elleni támadás után / Fotó: AFP

Az Ukrajinszka Pravda szerint támadás érte Odessza központi részét is, széles körű károkat okozva a polgári infrastruktúrában, és a térség kormányzója szerint áldozatok is vannak. Az ukrán lap egy másik írása az Institute for the Study of War (ISW) agytröszt elemzését is idézi, mely szerint a keleti fronton felgyorsult az oroszok előrenyomulása az elmúlt hetekben, miután

az oroszok Vuledár elfoglalását képesek voltak további offenzívák bázisaként is felhasználni.

Mindez azt is jelenti, hogy a keleti frontvonal mégsem fagyott be, mint azt korában feltételezték.

Az ISW szerint a kialakult helyzetben az oroszok előtt több opció is áll a támadás kiterjesztésére, ám várhatóan a céljuk Donyeck megye egészének bekebelezése még az idei év során. Épen ezért feltehető, hogy Dnyepropetrovszk délkeleti része felé indul meg a következő orosz hadművelet.

A nagy kérdés az, hogy az oroszok Pokrovszk és Csasziv Jar felé képesek-e újra lendületbe jönni, hiszen abban az irányban az ukránok le tudták lassítani az orosz offenzívát.