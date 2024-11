Kirgizisztánban izgulhatja végig Orbán Viktor az amerikai elnökválasztást

A magyar delegáció megérkezett a türk tanács ülésére. Orbán Viktor a Facebookon úgy számolt be erről, hogy „turulos” fogadtatással köszöntötték őket Kirgizisztán fővárosában. A magyar miniszterelnök a látogatása során magas szintű megbeszéléseket folytat, a felek a kirgiz–magyar stratégiai partnerségről egyeztetnek.

A magyar kormányból többen is már megérkeztek Kirgizisztán fővárosába / Forrás: Facebook

A tervek szerint több, a kétoldalú együttműködés további fejlesztését és erősítését célzó dokumentumot írnak alá. Emellett

Orbán részt vesz a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) november 6-án tartandó ülésén is

– erősítette meg a Magyar Nemzet kérdésére Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A szintén Kirgizisztánban tárgyaló Szijjártó Péter megjegyezte, hogy időt veszítettek a levegőben. „Biskekben már hajnalodik és kezdődhet is a nap” – írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A politikus posztjai között szerepel egy olyan kép is, amelyiken Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is feltűnik.

A magyar kormányfő korábban úgy fogalmazott, hogy jelentős diplomáciai eseményekre kell felkészülnie a kormánynak: „A türk tanács ülése utána a »nagyok« jönnek Magyarországra, csütörtökön és pénteken Budapesten a világ szeme, Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye lesz.”

Kedden pedig hajrá, Donald Trump! Öveket becsatolni, izgalmas lesz!

– írta Orbán Viktor.