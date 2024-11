Magyarországnak mára is jutott két kötelezettségszegési eljárás, a téma: a szemét

Az Európai Bizottság rendszeresen dönt az új kötelezettségszegési eljárásokról a tagállamok ellen, szeptemberben szinte üdítően kimaradt Magyarország, most azonban nem kerülte el a legyintés. Brüsszel két ügyben is kötelezettségszegési eljárást indít ellenünk, közös témájuk a szemét kezelése.

A kötelezettségszegési eljárás szemétügyben tizenegy másik tagállam ellen is megindult / Fotó: AFP

Ne kipécézésre gondoljunk, ez megint egy hosszú lista része, szeptemberben is 26 tagállam kapott ilyen formában dörgedelmet. Magyarország pedig külön is szokta kapni, akkor is érkezett egy nappal korábban genderügyben. Ezúttal sem sima előttünk az út, keddtől kétnapos ülésen tárgyalja a jogállamisági dialógust négy országot – köztük a lengyeleket – illetően az Európai Tanács, és külön napirendi pontot kap a Magyarország elleni 7. cikkely szerinti eljárás. A forint devizapiacán a biztonsági öveket érdemes bekapcsolni.

Szemét, szemétlerakók, megújuló energia

Aligha izgatja fel a pénzügyi piacokat a csütörtökön Magyarország ellen bejelentett két eljárás.

1. Az egyik eljárás azért indul, mert a brüsszeli megítélés szerint Magyarország elmulasztotta jogrendszerébe átültetni a szemét kezeléséről szóló keretdirektíva 2018-as módosítását. A renitenskedés ez ügyben kiterjedt, már 11 másik tagállam ellen indult, ezért eljárás, mivel elmulasztották a 2020. júliusi határidőt. A magyar elmaradások – írja a közlemény:

A kritériumok felállítása arra, hogyan válhat a szemét termékké vagy másodlagos nyersanyaggá.

Nem felelnek meg a direktívának a kiterjesztett termelői felelősségi rendszerről, a pénzügyi hozzájárulások közzétételéről és a derogációkról szóló nemzeti szabályok

2. A szemétlerakókról szóló direktíva 2018-as módosítását sem ültettük át időben. Ez a direktíva egyebek közt azt célozza, hogy a tagállamok 2035-re 10 százalékra csökkentsék a lerakókba kerülő szemét arányát, és ennek a követésére rendszert alakítsanak ki. Magyarország, másokkal együtt, azt a tiltást nem vezette át megfelelően, hogy az újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra külön gyűjtött szemét lerakókba kerüljön.

3. Plusz egy figyelmeztetés, amit Magyarország társaságában az írek, a franciák és a spanyolok is megkaptak, amiért nem ültették át minden részletében a megújuló energiáról szóló direktívát (például a megújuló energia eredetének igazolásáról vagy a bioüzemanyagok kritériumairól). Aki ezt nem oldja meg két hónapon belül, az ellen Brüsszel az Európai Unió Bíróságához fordul.