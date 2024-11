Sötétzárkában végezték az áramszünetek ellen tüntető kubaiak

Kiverte a biztosítékot kubaiak millióiban a Rafael hurrikán pusztítása által kiváltott áramszünet. Az elaggott távvezeték-hálózat megrongálódását most sem voltak képesek pár nap alatt kijavítani, így a szigetország sötétbe borult. Sok embernek viszont az agya is elborult, főként azután, hogy októberben egyszer már összeomlott az áramszolgáltatás, akkor a tízmillió kubai négy napon át maradt áramszolgáltatás nélkül.

Tétlenségre kárhoztatott emberek Kuba fővárosában, Havannában. / Fotó: AFP

Most a karibi szigetország nyugati részére szerdán lecsapó Rafael hurrikán "csak" két napra borította sötétségre az országot, az emberek egy része pedig tüntetésekkel adott hangot elégedetlenségének. Ennek azonban következménye is lett, a "közrend megzavarása miatt” a havannai főügyészség bejelentése szerint több embert is őrizetbe vettek, számukat a hírről beszámoló távirati iroda nem említi.

Büntetőeljárás indult merénylet, közrend megzavarása és károkozás miatt

a Havannában, valamint az ország nyugati, illetve középső részén fekvő Mayabeque és Ciego de Avila tartományokban történt demonstrációk kapcsán.

Kuba energiaellátása katasztrofális állapotban van – ahogy az ország is

Az október végi hosszú áramszünettel járó természeti katasztrófa során a kibontakozó tüntetéseken még nem történt őrizetbe vétel, legalábbis nincsen erről szóló hiteles információ. Akkor az elektromos hálózat összeomlása utáni helyreállítást az Oscar hurrikán is hátráltatta, különösen a sziget keleti részén.

A hurrikán miatt a hatóságok szerint akkor heten vesztették életüket, miközben a fegyveres erők közel 500 főt menekítettek ki elszigetelt területekről. A vihart követő villámárvizek házakat, utakat, mezőgazdasági területeket rongáltak meg, villanyoszlopokat is téptek ki. A most szerdán lesújtó Rafael hurrikán hasonló pusztítást okozott. Az is élelmiszer-, gyógyszer- és üzemanyaghiánnyal küzdő országot különösen rossz pillanatban sújtják a legfrissebb csapások.