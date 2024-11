Kúria: lehet fővárosi népszavazás a budapesti olimpia rendezéséről

A Kúria megváltoztatta a Fővárosi Választási Bizottság döntését, és hitelesítette azt a kezdeményezést, hogy népszavazás legyen a fővárosban egy budapesti olimpia rendezéséről. A Kúria azután vizsgálta a kérdést, hogy a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) elutasította – olvasható a Kúria határozatában.

A Kúria szerint lehet fővárosi népszavazás a budapesti olimpia rendezéséről / Fotó: Shutterstock

A Kúria a Fővárosi Választási Bizottság 260/2024. számú határozatát megváltoztatja, és a kérelmező által fővárosi szintű helyi népszavazásra javasolt

Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 2036. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére?

kérdést hitelesíti.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapestnek meg kell vizsgálnia, hogy mit jelentene egy olimpia megrendezése a számára. Kiemelte, hogy 2025 őszéig kellene dűlőre jutni abban, hogy Budapest megpályázza-e az olimpiát,

a lebonyolítás 2036-ban vagy 2040-ben is lehet, de 2044-re is csúszhat.

Egy biztos, Budapest a következő nyári európai játékokat célozza meg. Arról is beszélt, hogy előzetesen budapesti népszavazás kiírását tartja ideálisnak. Azt is mondta, hogy felmerülhet országos népszavazás is.

Szeptemberben elutasította a Fővárosi Választási Bizottság azt a kezdeményezést, hogy népszavazás legyen a fővárosban egy budapesti olimpia rendezéséről. Fazekas János, az FVB elnöke az ülés után azt mondta a Telexnek, hogy a budapesti olimpia kérdése összetett folyamat, amelyet ráadásul nem is tud önmagában megpályázni a főváros.