Meglódult az Ausztriába érkező ukrán menekültek száma a tél közeledtével

Az orosz-ukrán háború harmadik teléhez közeledve jelentősen nő az Ausztriába érkezett ukrán menekültek száma, havonta mintegy kétezren érkeznek az országba – közölte Andreas Achrainer menekültügyi koordinátor kedden az osztrák parlamentben tartott sajtótájékoztatóján.

Játszószoba Bécsben az ukrán menekültek gyerekeinek/Fotó: AFP

A tisztviselő szerint most 76 ezer ukrán tartózkodik Ausztriában, de egyelőre csoportjuknak csak kevesebb mint a fele (37 ezer) részesül az alapvető szolgáltatásokban . Achrainer a menekültek társadalmi integrációjának fontosságát is hangoztatta, de szólt arról is, hogy a jól képzett menekültek hatalmas lehetőséget jelentenek az osztrák munkaerőpiac számára.

A kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) részéről pedig Andreas Minnich azt emelte ki, hogy

Ukrajna kérdésében pártokon átívelő egységfront jött létre,

amely lehetővé tette, hogy a menekültek segítésére 263 millió euró közvetlenül Ukrajnába és a szomszédos országokba áramoljon. "Ausztria továbbra is szolidáris Ukrajnával" – zárta szavait a képviselő.